Agenda cultural

De Maiara & Maraisa a Star Trek: confira o que fazer em Curitiba nesta sexta (23)

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 23/10/26 08h18
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Fotografia em plano médio de duas cantoras em pé num palco, de mãos dadas durante uma apresentação musical. Em primeiro plano e à esquerda, a cantora Maiara aparece sorrindo e olhando para a colega, com os cabelos presos num rabo de cavalo alto e brincos brilhantes. Ela veste um vestido preto de manga comprida com detalhes translúcidos e aplicações brilhantes na gola e nos ombros, segurando um microfone com a mão direita. À direita, a cantora Maraisa sorri voltada para a frente, com os cabelos longos soltos e ondulados, vestindo uma jaqueta preta de couro estilo perfecto sobre blusa escura, colares dourados e calças brilhantes, enquanto segura um microfone com a mão esquerda. As duas mantêm as mãos direitas entrelaçadas no centro da composição. No plano intermediário, as artistas destacam-se sob iluminação cénica frontal focada. Ao fundo, um painel luminoso colorido exibe letras estilizadas em tons de vermelho, azul e branco que compõem o cenário do espetáculo.
Agenda conta com atrações pagas e gratuitas. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Curitiba tem uma sexta-feira (23) com programação cultural variada, que vai de shows sertanejos e rock progressivo a espetáculos de teatro, dança e sessões gratuitas de cinema. Entre os destaques estão Maiara & Maraisa, que apresentam seus principais sucessos em um formato intimista, e a 4ª edição do Festival Manouche, dedicada ao jazz cigano, com ingressos a preços populares no Teatro Paiol.

Para quem busca opções gratuitas, a agenda inclui apresentações de dança contemporânea no Guairinha, a peça Medeias, no Teatro José Maria Santos, e sessões de cinema na Cinemateca de Curitiba. Também estão em cartaz o espetáculo de humor Ela Tem o Tino, a montagem Mistério Buffo e a exposição internacional Titanic, com objetos originais e ambientes recriados.

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Confira, a seguir, as atrações do dia:

Shows

Maiara & Maraisa
Em um formato mais intimista, o público curitibano terá a oportunidade de ouvir hits como its como “10%”, “Medo Bobo”, “Sorte Que Cê Beija Bem”, “A Culpa é Nossa”, “Nem Tchum”, “Esqueça-Me Se For Capaz” e “Todo Mundo Menos Você”.

Horário: às 22h;
Local: Cine Lido.
Ingressos: venda via StubHub.

Navona Trio
O grupo apresenta um repertório especial de música instrumental e vocal.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Papangu, Tran e Iporá
Uma opção de show voltada para a cena alternativa com show de rock progressivo. Apresentação traz banda paranaense, catarinense e paraibana.

Horário: às 20h;
Local: Camaleão Cultural;
Ingressos: venda via Pixta.

4ª edição do Festival Manouche Curitiba
Seis dias dedicados ao Gypsy Jazz (Jazz Cigano). A programação principal conta com ingressos a preços populares (R$ 15 inteira / R$ 7,50 meia). Nesta sexta, se apresentam Selma Baptista & Hot Club Du Pignon.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Paiol;
Ingressos: venda via Sympla.

Peças e espetáculos

Mistério Buffo
Com atuação, adaptação e tradução inéditas de Douglas Kodi e direção de Luca Comastri, a montagem propõe uma experiência marcada pelo humor, pela improvisação e pela crítica social.

Data: até domingo (25). Sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h;
Local: CAIXA Cultural Curitiba;
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

“Ela Tem o Tino”
Angélica Mello, conhecida nas redes sociais como Ivangélica, leva aos palcos o seu show Ela tem o tino, com seu estilo irreverente e abordando suas histórias do cotidiano e sua busca por um homem de sucesso.

Horário: às 20h e às 22h30;
Local: Teatro Bom Jesus;
Ingressos: venda via DiskIngressos.

“Guarda Minhas Memórias Se Meu Corpo Esquecer”
O Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná apresenta um emocionante espetáculo focado nas relações entre corpo, afeto e esquecimento.

Horário: às 20h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);
Entrada: gratuita.

Medeias
Dirigida por Vanessa Corina, a montagem é uma adaptação de “Des-Medéias”, de Denise Stoklos, questionando a história a partir de vozes femininas.

Data: às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita com ingressos retirados a partir de uma hora antes de cada apresentação.

Eventos e feiras

Mostra Star Trek e filmes gratuitas na Cinemateca
Sessão gratuita de cinema para quem busca uma programação cultural em ambiente fechado. O filme desta sexta-feira será Star Trek V: A Última Fronteira e, às 19h, O Anjo Exterminador.

Horário: às 16h e às 19h;
Local: Cinemateca de Curitiba;
Entrada: gratuita.

Exposição internacional Titanic
A mostra itinerante reúne mais de 150 objetos originais, recriações em tamanho real de ambientes como cabines de primeira classe e recursos multimídia com imagens em 3D e realidade virtual para narrar a trajetória do transatlântico.

Horário: das 14h às 22h (última sessão às 21h);
Local: Piso L2 do Jockey Plaza Shopping;
Ingressos: venda a partir de R$ 60 disponíveis pelo site e aplicativo da Bilheteria Digital.

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