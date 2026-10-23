De Maiara & Maraisa a Star Trek: confira o que fazer em Curitiba nesta sexta (23)

Curitiba tem uma sexta-feira (23) com programação cultural variada, que vai de shows sertanejos e rock progressivo a espetáculos de teatro, dança e sessões gratuitas de cinema. Entre os destaques estão Maiara & Maraisa, que apresentam seus principais sucessos em um formato intimista, e a 4ª edição do Festival Manouche, dedicada ao jazz cigano, com ingressos a preços populares no Teatro Paiol.

Para quem busca opções gratuitas, a agenda inclui apresentações de dança contemporânea no Guairinha, a peça Medeias, no Teatro José Maria Santos, e sessões de cinema na Cinemateca de Curitiba. Também estão em cartaz o espetáculo de humor Ela Tem o Tino, a montagem Mistério Buffo e a exposição internacional Titanic, com objetos originais e ambientes recriados.

Confira, a seguir, as atrações do dia:

Shows

Maiara & Maraisa

Em um formato mais intimista, o público curitibano terá a oportunidade de ouvir hits como its como “10%”, “Medo Bobo”, “Sorte Que Cê Beija Bem”, “A Culpa é Nossa”, “Nem Tchum”, “Esqueça-Me Se For Capaz” e “Todo Mundo Menos Você”.

Horário: às 22h;

Local: Cine Lido.

Ingressos: venda via StubHub.

Navona Trio

O grupo apresenta um repertório especial de música instrumental e vocal.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Regina Vogue;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Papangu, Tran e Iporá

Uma opção de show voltada para a cena alternativa com show de rock progressivo. Apresentação traz banda paranaense, catarinense e paraibana.



Horário: às 20h;

Local: Camaleão Cultural;

Ingressos: venda via Pixta.

4ª edição do Festival Manouche Curitiba

Seis dias dedicados ao Gypsy Jazz (Jazz Cigano). A programação principal conta com ingressos a preços populares (R$ 15 inteira / R$ 7,50 meia). Nesta sexta, se apresentam Selma Baptista & Hot Club Du Pignon.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Paiol;

Ingressos: venda via Sympla.

Peças e espetáculos

Mistério Buffo

Com atuação, adaptação e tradução inéditas de Douglas Kodi e direção de Luca Comastri, a montagem propõe uma experiência marcada pelo humor, pela improvisação e pela crítica social.

Data: até domingo (25). Sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h;

Local: CAIXA Cultural Curitiba;

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

“Ela Tem o Tino”

Angélica Mello, conhecida nas redes sociais como Ivangélica, leva aos palcos o seu show Ela tem o tino, com seu estilo irreverente e abordando suas histórias do cotidiano e sua busca por um homem de sucesso.

Horário: às 20h e às 22h30;

Local: Teatro Bom Jesus;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

“Guarda Minhas Memórias Se Meu Corpo Esquecer”

O Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná apresenta um emocionante espetáculo focado nas relações entre corpo, afeto e esquecimento.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);

Entrada: gratuita.

Medeias

Dirigida por Vanessa Corina, a montagem é uma adaptação de “Des-Medéias”, de Denise Stoklos, questionando a história a partir de vozes femininas.

Data: às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: gratuita com ingressos retirados a partir de uma hora antes de cada apresentação.

Eventos e feiras

Mostra Star Trek e filmes gratuitas na Cinemateca

Sessão gratuita de cinema para quem busca uma programação cultural em ambiente fechado. O filme desta sexta-feira será Star Trek V: A Última Fronteira e, às 19h, O Anjo Exterminador.

Horário: às 16h e às 19h;

Local: Cinemateca de Curitiba;

Entrada: gratuita.

Exposição internacional Titanic

A mostra itinerante reúne mais de 150 objetos originais, recriações em tamanho real de ambientes como cabines de primeira classe e recursos multimídia com imagens em 3D e realidade virtual para narrar a trajetória do transatlântico.

Horário: das 14h às 22h (última sessão às 21h);

Local: Piso L2 do Jockey Plaza Shopping;

Ingressos: venda a partir de R$ 60 disponíveis pelo site e aplicativo da Bilheteria Digital.