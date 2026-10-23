De Maiara & Maraisa a Star Trek: confira o que fazer em Curitiba nesta sexta (23)

Curitiba tem uma sexta-feira (23) com programação cultural variada, que vai de shows sertanejos e rock progressivo a espetáculos de teatro, dança e sessões gratuitas de cinema. Entre os destaques estão Maiara & Maraisa, que apresentam seus principais sucessos em um formato intimista, e a 4ª edição do Festival Manouche, dedicada ao jazz cigano, com ingressos a preços populares no Teatro Paiol.
Para quem busca opções gratuitas, a agenda inclui apresentações de dança contemporânea no Guairinha, a peça Medeias, no Teatro José Maria Santos, e sessões de cinema na Cinemateca de Curitiba. Também estão em cartaz o espetáculo de humor Ela Tem o Tino, a montagem Mistério Buffo e a exposição internacional Titanic, com objetos originais e ambientes recriados.
Confira, a seguir, as atrações do dia:
Shows
Maiara & Maraisa
Em um formato mais intimista, o público curitibano terá a oportunidade de ouvir hits como its como “10%”, “Medo Bobo”, “Sorte Que Cê Beija Bem”, “A Culpa é Nossa”, “Nem Tchum”, “Esqueça-Me Se For Capaz” e “Todo Mundo Menos Você”.
Horário: às 22h;
Local: Cine Lido.
Ingressos: venda via StubHub.
Navona Trio
O grupo apresenta um repertório especial de música instrumental e vocal.
Horário: às 20h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Papangu, Tran e Iporá
Uma opção de show voltada para a cena alternativa com show de rock progressivo. Apresentação traz banda paranaense, catarinense e paraibana.
Horário: às 20h;
Local: Camaleão Cultural;
Ingressos: venda via Pixta.
4ª edição do Festival Manouche Curitiba
Seis dias dedicados ao Gypsy Jazz (Jazz Cigano). A programação principal conta com ingressos a preços populares (R$ 15 inteira / R$ 7,50 meia). Nesta sexta, se apresentam Selma Baptista & Hot Club Du Pignon.
Horário: às 20h;
Local: Teatro Paiol;
Ingressos: venda via Sympla.
Peças e espetáculos
Mistério Buffo
Com atuação, adaptação e tradução inéditas de Douglas Kodi e direção de Luca Comastri, a montagem propõe uma experiência marcada pelo humor, pela improvisação e pela crítica social.
Data: até domingo (25). Sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h;
Local: CAIXA Cultural Curitiba;
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
“Ela Tem o Tino”
Angélica Mello, conhecida nas redes sociais como Ivangélica, leva aos palcos o seu show Ela tem o tino, com seu estilo irreverente e abordando suas histórias do cotidiano e sua busca por um homem de sucesso.
Horário: às 20h e às 22h30;
Local: Teatro Bom Jesus;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
“Guarda Minhas Memórias Se Meu Corpo Esquecer”
O Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná apresenta um emocionante espetáculo focado nas relações entre corpo, afeto e esquecimento.
Horário: às 20h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);
Entrada: gratuita.
Medeias
Dirigida por Vanessa Corina, a montagem é uma adaptação de “Des-Medéias”, de Denise Stoklos, questionando a história a partir de vozes femininas.
Data: às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita com ingressos retirados a partir de uma hora antes de cada apresentação.
Eventos e feiras
Mostra Star Trek e filmes gratuitas na Cinemateca
Sessão gratuita de cinema para quem busca uma programação cultural em ambiente fechado. O filme desta sexta-feira será Star Trek V: A Última Fronteira e, às 19h, O Anjo Exterminador.
Horário: às 16h e às 19h;
Local: Cinemateca de Curitiba;
Entrada: gratuita.
Exposição internacional Titanic
A mostra itinerante reúne mais de 150 objetos originais, recriações em tamanho real de ambientes como cabines de primeira classe e recursos multimídia com imagens em 3D e realidade virtual para narrar a trajetória do transatlântico.
Horário: das 14h às 22h (última sessão às 21h);
Local: Piso L2 do Jockey Plaza Shopping;
Ingressos: venda a partir de R$ 60 disponíveis pelo site e aplicativo da Bilheteria Digital.