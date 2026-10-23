Curitiba tem 8 bairros com bloqueios no trânsito e importante avenida travada hoje

Motoristas que circulam por Curitiba nesta sexta-feira (23) precisam de atenção redobrada, e muita paciência. Oito bairros da capital registram bloqueios e interdições no trânsito com impacto direto nas zonas leste e oeste da cidade. A Avenida Francisco Heráclito dos Santos está totalmente bloqueada entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Senador Salgado Filho por causa das obras de requalificação do Novo Inter 2. Motoristas precisam fazer desvios obrigatórios pela Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho, no sentido Centro, e pela Rua General Ary Duarte Nunes, para quem vem do Viaduto Estaiado. Outras interdições acontecem no Mossunguê, Vila Izabel, Capão Raso, Mercês, Alto Boqueirão e Novo Mundo, com obras de drenagem, recuperação asfáltica e instalação de passarela.

Nova passarela restringe tráfego no Mossunguê

A Rua José Alexandrino está bloqueada próximo à Rua Paulo Gorski para a montagem de uma nova passarela metálica de pedestres sobre o Rio Barigui. A Rua Paulo Gorski permanece liberada para o tráfego em geral, mas há interrupções momentâneas durante as manobras com guindastes pesados no local, exigindo cautela dos motoristas que transitam pela região oeste da cidade.

Obras do Novo Inter 2 fecham trecho na Vila Izabel

A Rua Ulisses Vieira registra bloqueio total no sentido Santa Quitéria para o Portão, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Arthur Bernardes e a Rua Tabajaras. O sentido oposto permanece liberado para a circulação de veículos. A intervenção faz parte da estruturação de binários viários e tem previsão de duração de 90 dias, impactando significativamente o deslocamento diário dos moradores da zona oeste.

Capão Raso tem Interdição total

A Rua André Szalbot permanece com bloqueio total entre as ruas Ipiranga e Marechal Althayr Roszanniy para serviços de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro. Iniciada em vinte de outubro com previsão de 90 dias de duração, a obra contabiliza três dias de execução, restando aproximadamente 87 dias para a liberação completa da via. Motoristas devem utilizar as rotas alternativas recomendadas pelas ruas Santa Mônica e Jovina de Oliveira Karam.

Obra na Rua Alcides Munhoz restringe faixa nas Mercês

A Rua Alcides Munhoz apresenta bloqueio parcial na faixa da esquerda, entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, destinada às frentes de trabalho do Novo Inter 2. Iniciada em quinze de outubro com duração estimada de 90 dias, a alteração viária soma oito dias de implantação, restando cerca de 82 dias de trabalhos intensos no trecho de interesse hospitalar e comercial.

Recuperação asfáltica afeta a rua no Alto Boqueirão

A Rua Expedicionário Bruno Estrifica passa por serviços de reciclagem e recuperação de pavimento no trecho situado após o cruzamento com a Rua Cinco de Maio Dia do Expedicionário. Iniciada em quinze de outubro com prazo total de dez dias, a obra acumula oito dias em andamento, restando apenas dois dias para a conclusão total dos reparos na pista.

Serviços de infraestrutura continuam na Rua Cidade de Figueira no Alto Boqueirão

A Rua Cidade de Figueira, situada entre as ruas Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart, recebe equipes voltadas à recuperação asfáltica. Iniciada em dezesseis de outubro com duração prevista de dez dias, a intervenção registra sete dias de execução, restando cerca de três dias para o encerramento das melhorias na pavimentação.

Obras de drenagem alteram o tráfego na Rua Catarina Scotti no Novo Mundo

A Rua Catarina Scotti, localizada em frente ao Terminal do Capão Raso, mantém interferências no fluxo de veículos e ônibus devido a obras estruturais de drenagem. Iniciada em quinze de outubro com duração estimada de quinze dias, a intervenção contabiliza oito dias de andamento, restando aproximadamente sete dias para a normalização completa da circulação na área.