206 cidades do Paraná terão ônibus gratuito para eleitores no segundo turno

Neste domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026, 206 municípios do Paraná terão transporte coletivo gratuito para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A medida foi informada ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e busca incentivar o comparecimento às urnas.

Entre as cidades com gratuidade, estão Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Araucária, Umuarama e Fazenda Rio Grande.

Os horários, itinerários e demais orientações sobre as linhas gratuitas devem ser consultados nos canais oficiais de cada prefeitura. A relação completa das cidades que oferecerão o benefício está disponível no site do TRE-PR.

Transporte especial para eleitores

Além da gratuidade no transporte coletivo municipal, a Justiça Eleitoral organiza um serviço especial para facilitar o acesso aos locais de votação, principalmente para moradores de áreas rurais. O planejamento, a organização e a fiscalização desse transporte ficam a cargo da Comissão Especial de Transporte, criada com base na Lei nº 6.091/1974.

O serviço busca atender eleitores que vivem em regiões onde o deslocamento até as seções eleitorais pode ser mais difícil. As informações sobre o atendimento da comissão e o funcionamento do transporte especial estão disponíveis na página oficial do TRE-PR.

A gratuidade do transporte coletivo é uma das medidas adotadas para facilitar a participação dos eleitores no segundo turno. Como a oferta e o funcionamento das linhas variam de acordo com cada município, a recomendação é verificar antecipadamente os horários e os itinerários divulgados pelas prefeituras para organizar o deslocamento até o local de votação.