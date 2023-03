Livro reúne histórias de mulheres que superaram abusos com ajuda da terapia

É possível a mulheres marcadas por abusos inimagináveis obter a cura, e até a felicidade? Nesta sexta-feira (10) o livro Ecoar — Histórias terapêuticas para inquietar e transformar, da autora Jussara Luz, será lançado a partir das 18h30 no Teatro da Escola da Cultura, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Culpadas unicamente de sua inocência e fragilidade na mente doentia de agressores cruéis, mulheres extraordinárias conseguiram recuperar suas vidas a tempo de encontrar-se e viver a felicidade que mereciam desde o início.

+ Leia mais: Supermercado de Curitiba aposta em tradição de família, na contramão da concorrência

O livro Ecoar — Histórias terapêuticas para inquietar e transformar, em relatos tocantes, mostra como, com a ajuda profissional da autora, essas mulheres sentiram uma força interna capaz de desencadear um longo e doloroso, mas transcendente processo individual de autossuperação. Desabrocharam como flores após enxergarem uma luz antes invisível no abismo que um dia alguém as convenceu de que era o único lugar seguro.

Com destaque para os marcos decisivos dessas trajetórias, a autora aponta o momento em que a reconstrução deixou de ser impossível para cada uma delas, por meio da ressignificação de conceitos sobre si e o mundo, com o amor-próprio resgatado pelo (re)conhecimento de si mesmas.

+ Veja mais: Bar promove 3º Festival do Torresmo com combo a R$ 15

Mas tudo isso de uma forma suave e concisa — talvez pelo hábito próprio do ofício em anos de consultório — fazendo-nos esperar que a autora se disponha a nos revelar em breve, com sua tão peculiar linguagem poética, só um pouquinho mais do segredo desses milagres.

O Teatro da Escola da Cultura fica na Rua Quinze de Novembro, 1820, São José dos Pinhais.