O Dia dos Namorados é sempre a data mais aguardada pelos casais apaixonados. A celebração do amor neste ano, porém, terá que ser diferente. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os restaurantes estão fechados, shows foram cancelados e viagens adiadas.

publicidade

Mais do que nunca as pessoas terão que apostar em soluções caseiras. E para embalar o clima de romance, grandes nomes do cenário nacional preparam lives em busca de uma experiência especial para comemorar a data nesta sexta-feira (12).

Conhecido como “último romântico”, Lulu Santos usará as suítes do 5º andar do histórico hotel Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, como palco para o seu show virtual “#LoveLuluLive”, às 21h, transmitido pelo canal oficial do cantor no YouTube.

VEJA TAMBÉM: Filmes para assistir no Dia dos Namorados

O repertório criado exclusivamente para a ocasião contará com hits atemporais, com destaque para as canções românticas que marcaram a história de muitos casais, como “Um Certo Alguém”, “Certas Coisas” e “Adivinha O Quê”, além de faixas do seu álbum mais recente, “Pra Sempre”, inteiramente dedicado ao amor.

publicidade

Lulu comandou a sua primeira live em maio e contou com milhões de espectadores. Para essa, o artista espera um grande público. “A live na rede é o novo normal. De uma certa forma ajuda a matar a saudade do palco, mas também mitiga a falta dos companheiros de trabalho e das atividades relacionadas”, enfatiza o cantor, que tem passado a maior parte do tempo em um sítio na região serrana do Rio de Janeiro.

A performance contará ainda com as participações do cantor Gabriel O Pensador e do Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica, que prometem tornar a noite dos telespectadores em casa ainda mais especial.

CONFIRA TAMBÉM: Programação para o dia dos namorados no cine drive-in da Live Curitiba

Mais cedo, às 19h, Daniel e o Roupa Nova se unem para uma parceria em formato inédito. A apresentação “A Força do Amor” será transmitida ao vivo pelos respectivos canais oficiais no YouTube de cada artista, simultaneamente.

A ideia do show surgiu de uma brincadeira. “Acompanho o Roupa Nova há muitos anos, são meus ídolos. A história de fazermos uma live juntos surgiu de uma brincadeira séria que fiz na minha live, no Dia das Mães, quando eu falei pra minha esposa, que queria fazer uma live com o Roupa Nova”, diz Daniel.

“E eles, assistindo a minha live, acataram a ideia, aceitaram o convite. Eu não imaginava! Foi uma surpresa enorme para mim. (risos) É um grande sonho, estou animado”, acrescenta. “Daniel é um querido, um artista muito respeitado e uma pessoa incrível, vai ser lindo esse encontro”, diz Kiko, guitarrista do Roupa Nova.

VEJA TAMBÉM: Dia dos Namorados na quarentena: opções de delivery de comidinhas românticas em Curitiba

Por fim, Daniel celebrou a importância de suas músicas para embalar os casais apaixonados, ainda mais no Dia dos Namorados. “Sou privilegiado nesse sentido. Já ouvi histórias muito interessantes de pessoas que já casaram ao som de músicas minhas, de pessoas que entraram no altar com músicas minhas, de pessoas que, em um show meu, ouvindo uma música minha, acabaram ficando juntas pela primeira vez. São muitas, muitas histórias. É muito gratificante”, destaca o cantor.

No mesmo horário, às 19h, Nando Reis segue o embalo romântico da data festiva em seu canal oficial no YouTube. “A ideia de fazer a live do Dia dos Namorados parece bem oportuna. Há dois anos fiz uma turnê com a Anavitória, que durou cinco dias, durante esse mesmo período e foi anunciada como uma turnê de Dia dos Namorados, e foi incrível!”, comenta.

O cantor se junta a Anavitória, que cantarão às 21h, e Duda Beat, às 23h, para um pequeno festival. “Impossibilitados de fazer qualquer coisa se não transmissões pela internet, encontramos essa solução em conjunto e acho que o pessoal em casa vai ter mais uma opção de entretenimento”, diz.

Ex-vocalista do Titãs e com um grande número de sucessos solo, Nando Reis inclui no repertório canções como “All Star”, “As Coisas Tão Mais Lindas” e “Pra Você Guardei o Amor”. “Eu não tenho muitas músicas de amor, mas de alguma maneira elas estarão no espírito de um show de Dia dos Namorados. Como tenho mais tempo do que a primeira e a segunda live que fiz, vou programar algumas surpresas e cantar algumas inesperadas”, destaca o cantor, que ainda contará com a participação do filho Sebastião em 5 canções.

Confira a programação do fim de semana:

Sexta-feira (12)

17h Jorge Vercillo pelo YouTube

19h Roupa Nova e Daniel pelo YouTube

19h Nando Reis pelo YouTube

19h Eduardo Costa pelo YouTube

19h30 Seu Jorge e Daniel Jobim pelo YouTube

20h Silva pelo YouTube

21h Anavitória pelo YouTube

21h30 Bruno e Marrone pelo YouTube

21h30 Lulu Santos pelo YouTube

22h Fábio Jr. pelo YouTube

22h30 Armandinho pelo YouTube

23h Duda Beat pelo YouTube

Sábado (13/06)

15h Thiaguinho pelo YouTube

16h Elba Ramalho pelo YouTube

17h Diego e Victor Hugo pelo YouTube

19h Roberta Campo pelo YouTube

19h Roberta Miranda pelo YouTube

20h Carlinhos Brown pelo YouTube

20h Festival 360 com Naiara Azevedo, Joelma e Soalnge Almeida pelo YouTube

22h30 Luan Santana pelo YouTube

Domingo (14/06)

12h Diogo Nogueira pelo YouTube

14h Sorriso Maroto pelo YouTube

15h Martinho da Vila pelo YouTube

17h Live das Patroas com Marília Mendonça e Maiara e Maraisa pelo YouTube

18h Falamansa pelo YouTube

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?