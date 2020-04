Depois de Metallica e Kiss anunciarem adiamento dos shows no Brasil por causa da pandemia do Covid-19, a banda inglesa Jethro Tull também teve sua turnê reprogramada no país. Agendados para Curitiba, Porto Alegre e São Paulo em junho de 2020, as apresentações foram remarcadas para março de 2021.

Confira abaixo as novas datas:

PORTO ALEGRE – sexta-feira, 26 de março de 2021 – Auditório Araújo Vianna

CURITIBA – Sábado, 27 de março de 2021 – Teatro Positivo

SÃO PAULO – Domingo, 28 de março de 2021 – Tom Brasil

Os ingressos já adquiridos continuam válidos para as novas datas, sem necessidade de troca. Para quem não puder comparecer nesses dias, a organização pede que entre em contato neste site para informações sobre reembolso.

Sobre a turnê

A turnê THE PROG YEARS comemora os 50 anos de sucesso comercial da banda e ainda marca a volta de dois integrantes da formação original, Martin Barre e Barriemore Balow, contendo oito músicos no palco, incluindo dois bateiristas. É baseada no material dos álbuns mais progressivos do Jethro Tull, particularmente nos hits mais pesados do catálogo Tull, álbuns clássicos como Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick As A Brick, Passion Play e até um toque de Thick As A Brick 2 de 2012.