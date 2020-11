A invenção de um brasileiro promete revolucionar o ato diário (para boa parte da população) de tomar banho, tendo um impacto significativo no meio ambiente e no bom uso da água. Para os moradores de Curitiba, então, que vivem a maior crise hídrica da história, o invento poderia ajudar a evitar um racionamento de água ainda mais severo.

A promessa do showeair é de “banhos infinitos”, com um chuveiro que gastaria apenas 10 litros de água para um serviço completo. A criação é do engenheiro mecatrônico paulista Pedro Ricardo Paulino. Ele inventou um dispositivo que aproveita a água do próprio banho, depois que ela desce pelo ralo, para voltar a cair pelo chuveiro. No entanto, limpa, livre de impurezas e ideal para terminar o banho.

Uma bomba faz com que a água passe por um sistema que contém um esterelizador que usa raios ultravioleta e ozônio para retirar da água sabão e outras impurezas.

“A estação de ‘banho infinito’ Showeair é um conceito baseado na separação física de partículas contaminantes da água, realizada através da indução de íons nas moléculas de água e sensores que reconhecem, aglutinam, isolam e descartam estes contaminantes utilizando uma pequena quantidade de água como veículo. Esta sistemática permite separar fisicamente sabões, produtos químicos e restos orgânicos, em tempo real, sem a adição de produtos químicos”, diz a descrição do aparelho.

O sistema, segundo seu idealizador, oferece uma economia de 90% de água para o banho, 85% de energia elétrica, além de ser seguro, pois usa um sistema de 12 volts, seguro em caso de acidentes.

A novidade ainda tem um alto custo e não tem previsão de lançamento comercial, mas a tecnologia pode revolucionar a forma como utilizamos uma água que após o banho era descartada no meio ambiente.

Veja como funciona o sistema!

Informações da empresa pelo telefone (19) 3327-4074 ou (19) 99980-2555.