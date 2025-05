Humorista Teteu Severo faz única apresentação em Curitiba

O comediante Teteu Severo estará em Curitiba no próximo domingo (25) com o novo espetáculo de humor ‘O Tal Guri de Apartamento 2.0’. O show será apresentado às 18h no Teatro Paulo Autran, que fica no Shopping Novo Batel.

Natural do Rio Grande do Sul, o humorista de 22 anos possui mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais (somando Instagram e TikTok). Severo começou sua carreira na comédia aos 15 anos, fazendo vídeos na internet para falar sobre sua rotina na região Sul do Brasil. Rapidamente conquistou um público gigante nas plataformas digitais – audiência que segue o artista também pelos teatros do Brasil.

No show ‘O Tal Guri de Apartamento 2.0’, que desembarca pela primeira vez em solo curitibano, Severo conta histórias engraçadas do seu cotidiano, reproduz quadros que viralizaram na internet. A plateia participa ativamente do espetáculo a partir das interações provocadas pelo humorista. Com jogos, músicas e adereços, Teteu arranca gargalhadas do público.

Teteu Severo concorre ao Prêmio iBest 2025 na categoria influenciador do Rio Grande do Sul. A maior premiação da internet no Brasil destaca os melhores nomes e iniciativas do universo digital. Na parcial divulgada pela organização nesta segunda-feira (19), o gaúcho aparece entre os dez mais votados.

‘O Tal Guri de Apartamento 2.0’ será no Teatro Paulo Autran – Rua Cel. Dulcídio 517 (Shopping Novo Batel). Os ingressos podem ser adquiridos neste site.