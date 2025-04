Humberto Gessinger celebra 20 anos do Acústico MTV com 3 shows em Curitiba

Acostumado a lotar seus shows em Curitiba, tanto com os Engenheiros do Hawaii, quanto em carreira solo, Humberto Gessinger chega à capital paranaense em “dose tripla” na próxima semana. Em comemoração aos 20 anos de lançamento do álbum Acústico MTV, o músico gaúcho e sua produção tinham reservado duas datas para dar conta da demanda por ingressos. No entanto, foi necessário um novo show extra para dar conta do interesse dos fãs.

Nos dias 2, 3 e 4 de maio o palco mais tradicional da cidade recebe o “peso” de receber um dos maiores nomes da música brasileira. Gessinger vai apresentar todo o repertório do álbum Acústico MTV, de 2004, e Novos Horizontes, também acústico, lançado em 2007. Ao seu lado estarão os músicos Felipe Rotta no violão, Fernando Peters no baixo, Paulinho Goulart no acordeon e Rafael Bisogno na bateria.

“Eu poderia dizer que essa turnê é pelo aniversário de 20 anos do ‘Acústico MTV’, gravado em 2004, mas na verdade é só porque estou a fim mesmo”, comenta Gessinger em um post nas suas redes sociais. “Além dos clássicos, escrevi canções para os dois projetos, acho que tudo vai soar bacana e atual”, acrescentou.

O Acústico MTV é considerado um marco na carreira da banda, especialmente por leva os Engenheiros (que encerrou oficialmente – ou pausou – suas atividades no ano de 2008) a renovação do seu público. Exercício, aliás, mantido com constância por Gessinger em seus projetos seguintes, já que a cada trabalho é notável o rejuvenescimento do perfil de seus fãs.

Canções como “Depois de Nós” (que trouxe, na gravação original, a retomada da parceria com Carlos Maltz, baterista da formação clássica dos Engenheiros) e “Pose” (cantada em parceria com sua filha Clara Gessinger) ganharam o coração dos fãs. Isso sem falar em “Dom Quixote”, “3/4”, a nova roupagem de “Vida Real” (do álbum Gessinger trio), além dos clássicos como “Somos quem podemos ser”, “Infinita Higway” e “O Papa é Pop”.

Com 40 anos de estrada, Humberto Gessinger lançou 25 álbuns e 8 DVDs, que lhe renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina, quatro DVDs de Ouro e milhares de fãs apaixonados por sua música. Em 2024 esteve em turnê do seu mais recente álbum de inéditas “Quatro Cantos de Um Mundo Redondo”, lançado no final de 2023

O show de Curitiba é uma realização da Prime,

Ingressos

Os ingressos para as sessões de sexta e sábado estão esgotados. Já os bilhetes para a sessão de domingo são vendidos pelo Disk Ingressos neste link. O valor é a partir de R$ 90 (meia-entrada + taxa adm, de acordo com o setor escolhido). Os ingressos podem ser adquiridos também pelo call-center (41) 3315 0808.

O Teatro Guaira fica na Rua Conselheiro Laurindo, 175. O show de domingo começa às 19h15.