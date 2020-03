Já pensou em comer um hambúrguer folhado a ouro? Esta é a novidade do Hard Rock Café de Curitiba, que assim como os outros restaurantes da rede mundial oferece agora o 24-Karat Gold Leaf Burguer. São 200 gramas de hambúrguer coberto com uma folha de ouro comestível 24 quilates.

Para comer o hamburgão dourado o preço é de R$ 129. Parte da renda será revertida para o Projeto Dorcas da igreja luterana, que ajuda a comunidade carente de Almirante Tamandaré, na região metropolitana. “Num país com tantos desafios como o Brasil, é complicado colocar no cardápio um hambúrguer que leva ouro. Por isso, decidimos reverter parte da venda desse prato para o projeto Dorcas”, explica Brunno Kukulka, sócio-diretor do Hard Rock Cafe Curitiba.

O hambúrguer folhado a ouro é a principal novidade do novo cardápio do Hard Rock Café, que muda o menu mundial após 50 anos. A nova linha Hard Rock’s Lendário Steak Burgers têm pão fresco e tostado na hora, cortes de carne premium, queijo em dobro, molhos adocicados e um pouco apimentados, onion rings e bacon para deixar tudo ainda mais gostoso.

Outras novidades

Já entre as saladas, duas novidades. A Steak Salad inclui 227 gramas de bife grelhado em uma cama de verduras frescas com vinagrete de blue cheese com cebola roxa em conserva, pimentão vermelho, tomates romanos com cebolas crocantes e queijo gorgonzola. A outra novidade é a Fresh Beet Side Salad, com com beterraba e laranja em uma mistura de rúcula, espinafre com vinagrete de limão e ervas, coberta com queijo tipo feta e sementes de abóbora torradas.

Há também opção vegetariana de hambúrguer, com o Mushroom Swiss Veggie Burger: hambúrguer caseiro com feijão, milho assado, semente de chia, pimentão vermelho e especiarias, acompanhados de queijo suíço, mix de cogumelos assados, molho garlic aioli e shoestring onions no topo. O novo cardápio também traz novidades nos drinques, sobremesas e entradas.