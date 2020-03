Abrindo o mês de comemoração do aniversário de 327 anos de Curitiba, uma exposição do repórter fotográfico Daniel Castellano apresenta 20 verdadeiras obras de arte em forma de fotografia. Chamada de “Um olhar, uma Curitiba”, a exposição reúne uma pequena fração do vasto e belo material registrado pelo profissional ao longo dos seus 14 anos de carreira.

+Viu essa? Como andar de bike sem rodinha e não cair? Criança inventa ‘bicimáquina’ e soluciona dilema

A atração foi aberta ao público no último final de semana no Shopping Ventura (antigo Shopping Total) e fica à disposição dos curiosos até o final deste mês. Apaixonado por Curitiba – hoje o profissional trabalha para a prefeitura da capital paranaense – ele não sai de casa sem sua câmera e está sempre pronto para o clique perfeito, em cada esquina, viela, ponto turístico ou cartão postal. “Eu tô sempre registrando de tudo um pouco, não só aqui, mas onde quer que eu vá. Cada rua, cada lugar é uma foto. O olhar tem que estar afiado sempre”, disse à Tribuna do Paraná.

Sobre a exposição, Castellano afirma que conseguiu pinçar um pouco das muitas “Curitibas” que vivem na capital paranaense. “São 20 recortes feitos ao longo dos meus 14 anos de profissão. Situações do cotidiano, dias e noites de chuva e vendaval, algumas cenas inusitadas e privilegiadas”, contou.

Por trabalhar para a prefeitura, e também por sua formação e preferências de estilo, Castellano gosta de estar nas ruas. “O fato de poder trabalhar com isso, andar por ai com a câmera, ajuda. Tô sempre prestando atenção no cotidiano, numa criança brincando, uma pessoa pensando na vida, olhando algo na praça. É um personagem interessante em cada canto”, comentou.

“Na [Praça] Generoso Marques tem o encantador de pombos, ontem [no domingo] fiz uma foto do chapeleiro maluco ne Feirinha do Largo”, citou, como exemplos.

Foto: Divulgação/Daniel Castellano.

Outros ângulos

Com o auxílio da tecnologia – Castellano tem um drone para o registro de imagens aéreas – e de uma edição de imagem diferenciada, ele conseguiu registros incríveis. “São visões e ângulos diferentes, de uma cidade vista de formas diferentes, de alguns dos pontos turísticos e mais conhecidos de Curitiba”, afirmou.

+ Leia também: 6 dicas pra evitar brigas quando você estiver irritado com o parceiro

Para o repórter fotográfico, seus locais preferidos para fotos são o Largo da Ordem, a Rua São Francisco e o centro histórico como um todo

A entrada para a exposição é gratuita. “Escolhemos trazer a exposição novamente por conta do sucesso da primeira vez, e por ser um trabalho em homenagem à Curitiba. Castellano conseguiu captar fotos únicas, que são presentes aos curitibanos e turistas”, conta a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.

A exposição fica no setor verde em frente às lojas Americanas, durante o horário de funcionamento do Ventura Shopping, que é de segunda a segunda, das 10h às 22h.