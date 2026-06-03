Há quase um século: primeiro filme produzido no Paraná ganha exibição no Olhar de Cinema

Nos dias 5 e 8 de junho, a Cinemateca de Curitiba exibe “Hollywood Studios”, considerado o primeiro longa-metragem produzido no Paraná, de 1930. A exibição acontece dentro da programação do Olhar de Cinema Festival Internacional de Curitiba.

O longa-metragem foi realizado por Arthur Rogge (1896–1974), proprietário de uma serraria onde atualmente está instalada a Paraná Previdência, na rua Inácio Lustosa. Em 1927, o paranaense embarcou para Hollywood (EUA) a fim de aprender a fazer cinema. Comprou equipamentos e passou a filmar a movimentação da capital mundial do cinema.

“Hollywood Studios” tem 74 minutos e revela, como em um documentário, imagens feitas por Rogge durante os nove meses que passou nos Estados Unidos. As imagens eram captadas nas ruas da cidade.

O longa foi restaurado com patrocínio da Sanepar, que também é patrocinadora da 15ª edição do Olhar de Cinema. O filme será exibido em versão digitalizada e em alta resolução.

Os rolos originais contêm nitrato de prata, material altamente inflamável e que impede a projeção do filme. A recuperação do material foi feita a partir da digitalização de uma cópia em película.

Rogge Produções

Rogge passou nove meses nos Estados Unidos, período em que captou as imagens de seu primeiro filme. De volta a Curitiba, montou a Rogge Produções. Em 1928, foi ao Rio de Janeiro registrar o retorno da paranaense Didi Caillet, que havia estado na capital carioca como candidata do concurso Miss Brasil. A produção capta a volta da candidata ao Paraná, e conta com imagens noturnas, possivelmente as primeiras já feitas no cinema nacional.

“Hollywood Studios” e o filme sobre Didi Caillet são as únicas duas produções de Rogge.

Serviço:

Hollywood Studios, de Arthur Rogge

Quando: dias 5 (sexta-feira) e 8 (segunda-feira), às 20h15

Onde: Cinemateca de Curitiba, dentro da programação do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174, São Francisco

Preço: grátis – os ingressos serão distribuídos no local 30 minutos antes do início da sessão.