Dubai Festival e vigília católica são opções na véspera de feriado: O que fazer em Curitiba

Tenda Esperança (Vigília e Acolhimento): Espaço tradicional voltado para momentos de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e suporte espiritual aos fiéis.

Data/Horário: Início hoje (quarta-feira) às 22h, estendendo-se até as 13h de amanhã.

Local: Em frente ao Shopping Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico).

Mutirões Paroquiais de Preparação dos Tapetes: Reunião de voluntários e comunidades católicas para realizar a coloração e separação de materiais (serragem, borra de café e cascas de ovos) que cobrirão os 2 km de extensão centrais amanhã.

Data/Horário: Concentração a partir das 18h de hoje.

Local: Paróquias espalhadas pela capital, como no Centro Redentorista Santo Afonso, vinculado ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Alto da Glória).

Shows e Noite

Dubai Festival: Grande festival noturno com dois palcos e 12 atrações musicais, aproveitando a empolgação da véspera de feriado.

Data/Horário: Quarta-feira (03/06), a partir das 22h.

Local: White Hall Jockey Eventos (Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã).

Roda de Samba da Thaísa: Uma noite com muito samba ao vivo e descontração.

Data/Horário: Quarta-feira (03/06), com abertura às 18h e show às 20h30.

Local: Folhetim Bar (Av. Victor Ferreira do Amaral, 883 – Tarumã).

Tributo Pitty + Rock Nacional 90/00: Show ao vivo nostálgico com os grandes clássicos do rock nacional que marcaram gerações.

Data/Horário: Quarta-feira (03/06), às 20h.

Local: Clay Highway Bar (BR-116, 17253 – Capão Raso).

Apresentações Solo e Bem-Estar

Roda das Deusas – Edição Inverno: Um encontro focado em bem-estar feminino, incluindo meditação, Yoga, rituais e escrita terapêutica.

Data/Horário: Quarta-feira (03/06), às 19h.

Local: Soma Galeria (Rua Mal. José Bernardino Bormann, 730 – Bigorrilho).

Cultura e Conexão

Visita Mediada: Curitiba e suas obras de arte: Um percurso a pé guiado pelo arte-educador Rogério Bealpino, conectando a história, monumentos e o patrimônio do centro histórico.

Data/Horário: Quarta-feira (03/06), às 15h.

Local: Memorial de Curitiba (Rua Doutor Claudino dos Santos, 79 – São Francisco).

Woman Networking Curitiba: Evento profissional de networking voltado para mulheres, ideal para quem quer fazer conexões locais em um ambiente acolhedor.

Data/Horário: Quarta-feira (03/06), às 14h.

Local: Café Flor de Laranjeira (Rua João Eloy Cardoso, 182 – Boqueirão).