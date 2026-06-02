Ator curitibano protagoniza “Love Kills”, longa brasileiro de terror e vampiros

Quem quiser ver um ator de Curitiba como protagonista de uma produção do cinema nacional tem mais duas oportunidades. O ator curitibano Gabriel Stauffer encabeça o elenco de “Love Kills”, terror inspirado na graphic novel de Danilo Beyruth, com direção de Luiza Shelling Tubaldini e distribuição da O2 Play. O filme fica em cartaz o Cine Ritz (Cine Passeio, Rua Riachuelo, 410) até esta quarta (03/05), com sessões às 17h40.

O filme traz uma abordagem “romantasia”, um mix de romance e fantasia, tendo como pano de fundo a relação entre uma jovem vampira, Helena (Thais Lago) e Marcos, um garçom, que trabalha num café, personagem interpretado por Stauffer.

Este é o primeiro trabalho de Stauffer no gênero suspense/terror. “É diferente de tudo o que a gente está acostumado a ver em produções nacionais e quando surgiu a oportunidade de participar de um filme de gênero, feito no Brasil, não pensei duas vezes. É o meu primeiro protagonista no audiovisual”, celebra.

Além do trabalho com a preparadora de elenco e atriz Anna Kutner para o filme, o ator se mudou para São Paulo, onde morou por três meses. “Me mudei para a região central da cidade e fiquei bastante tempo caminhando, observando, digerindo esse centro da metrópole paulistana. Meu personagem flerta com o universo das ruas e dos usuários de drogas. É um sujeito noturno. Foi um mergulho e tanto”, relembra.

Em uma nova fase da carreira, Gustavo também se prepara para viver o primeiro protagonista no segmento ‘microdrama vertical’, popularmente conhecidas como novelinhas verticais, no Globoplay em “O Acerto de Contas das Gêmeas Trocadas”, criada e escrita por Gustavo Reiz e dirigida por Roberta Richard, com previsão de estreia para o segundo semestre.

O ator ainda está às voltas com um projeto pessoal: levar para o teatro parte da história de sua família. O amor de um pai que se revela homossexual, dentro de uma família muito cristã, evangélica. “O processo de escrita tem sido uma jornada de cura para mim e minha família. Transformar suas inquietações, seus medos e traumas em arte… E é isso que estou fazendo no momento”, adianta.

Com 14 anos de carreira, Gabriel Stauffer é formado na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras). O ator chegou a cursar três anos de Publicidade e Propaganda na PUC, do Paraná, mas trancou o curso no último ano para seguir o sonho de fazer Teatro. Saiu de Curitiba, sua cidade natal em 2010, com destino ao Rio de Janeiro para estudar Artes Cênicas.

Ao longo de sua trajetória profissional, Gabriel acumula participações em 12 musicais no teatro, 3 novelas (remake de ‘Pantanal’, ‘A Força do Querer’ e ‘O Sétimo Guardião’) na TV Globo, 3 peças teatrais e 3 filmes ( ‘Entre Irmãs’, ‘O Livro dos Prazeres’ e ‘Love Kills’). Já no streaming, atuou nas três temporadas da série ‘De Volta aos 15’ na Netflix e trabalhos em séries do Globoplay como ‘Sob Pressão’, trabalho em que interpretou um dependente químico.