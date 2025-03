Gustavo Mioto se apresenta pela 1ª vez no Teatro Positivo

Pela primeira vez no Teatro Positivo, Gustavo Mioto chega a Curitiba para uma noite que promete ser emocionante para os fãs. Lançando seu DVD “Atemporal”, o show acontece no dia 22 de março de 2025 e os últimos ingressos estão disponíveis no site www.diskingressos.com.br, na bilheteria do Teatro Positivo ou no Shopping Mueller, a partir de R$110,00.

Com apenas 6 anos, Gustavo Mioto começou a dedilhar os primeiros acordes em Votuporanga/SP, sua cidade natal. A primeira composição veio aos 10 anos com “É você quem vai chorar”, daí em diante não parou mais. Aos 13 já viajava como crooner da banda Oxigênio e se apresentava em festas de debutantes, formaturas, e foi assim que ganhou a experiência exigida na estrada.

Ao todo são 5 álbuns lançados, sendo 2 DVDs. “Fora de Moda” com “Ela não gosta de mim” e o re-edit de “Quem ama sabe” foi o primeiro a ser lançado, em 2012. Dois anos mais tarde, já em 2014, gravou seu primeiro DVD, realizando um de seus maiores sonhos. Luan Santana, Cristiano Araújo e Bruninho & Davi foram as participações especiais. Em 2017, um sonho se transformou em uma das músicas mais executadas de 2017. “Impressionando os Anjos”, composição própria junto com o amigo Théo rendeu à Gustavo um crescimento significativo na carreira, além de acumular milhões de cliques no Youtube e o reconhecimento nacional.

Ainda em 2017, Mioto dividiu o palco com a cantora Anitta, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Maiara & Maraisa em seu segundo DVD. No repertório, um misto de inéditas como “Anti-Amor” (Jorge & Mateus), “Flashback”, “Mel de Marte” (Maiara & Maraísa) e “Coladinha em Mim” (Anitta), além de sucessos do jovem cantor como, “3 da Manhã”, “Impressionando os Anjos” e “Relógio”. “Anti-Amor” conquistou o público e foi a escolhida para ser a primeira música de trabalho, que já ultrapassou os 513 milhões de views. Nos anos anterior vieram novos trabalhos e o sucesso aumentou.

Em agosto de 2024, Gustavo lançou três músicas em esquenta para a gravação do seu DVD em outubro. “Eu Fujo”, “Quebrou O Respeito” e “Muda De Planeta” foram as escolhidas para dar esse gostinho do que está por vir e “Eu Fujo” já possui mais de 4,2 milhões de visualizações no Youtube, além de mais de 24 milhões de plays no Spotify. Em outubro, Mioto gravou mais um projeto audiovisual da carreira, intitulado “Atemporal”. Com participações de Fábio Jr., Menos é Mais, Matheus e Kauan e Ana Castela, o registro foi feito em São Paulo, e marcou mais um momento especial do artista.

Gustavo Mioto acumula mais de 3,7 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube e mais de 12 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de streaming.

O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido – Curitiba. Ingressos a partir de R$ 110,00