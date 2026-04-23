Guitarrista do Iron Maiden se apresenta nesta sexta-feira em Curitiba

Curitiba recebe nesta sexta-feira (24/04), um dos guitarristas mais influentes do heavy metal mundial. Adrian Smith, integrante do Iron Maiden, apresenta o projeto Smith/Kotzen no palco do Tork n’ Roll, ao lado de Richie Kotzen, em show que coloca a capital paranaense no roteiro internacional do rock.

Com uma carreira que atravessa gerações, Adrian Smith ajudou a definir os rumos do heavy metal. A apresentação integra a turnê mundial “Black Light / White Noise”, que desembarca no Brasil depois de uma sequência de shows pelo Reino Unido e pela Europa ao longo de 2026.

O projeto Smith/Kotzen nasceu em 2021 e reúne dois músicos de trajetória consolidada em uma colaboração marcada por afinidade artística e liberdade criativa. A sonoridade transita entre hard rock, blues e soul, com identidade própria e abordagem contemporânea.

O repertório traz composições do álbum “Black Light/White Noise”, que alcançou o topo das paradas de Rock & Metal no Reino Unido. No palco, as músicas ganham força com riffs consistentes, vocais compartilhados e alto nível técnico. A dupla conta com Julia Lage no baixo e Bruno Valverde na bateria.

Os últimos ingressos custam a partir de R$ 260,00, com opção de parcelamento em até 12x, e estão à venda pelo site uhuu.com e pontos autorizados (no Shopping Crystal e no local). A realização é da Opus Entretenimento.

O Tork n’ Roll fica na Avenida Mal. Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças, Curitiba. Abertura da casa: 19h. Classificação: 18 anos