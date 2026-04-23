Um símbolo de tradição e afeto que há décadas adoça a história e a memória gastronômica de Curitiba

Em Curitiba, poucas confeitarias têm o poder de evocar emoções tão profundas quanto a Confeitaria Holandesa. Fundada em 1958, no coração do Centro da cidade, ela se consolidou como um verdadeiro ícone da gastronomia curitibana, um lugar onde cada fatia de bolo, cada docinho e cada salgado carrega a memória afetiva de famílias e gerações.

Fazer sua encomenda na Holandesa faz toda a diferença porque a confeitaria une confiança e tradição, construídas ao longo de décadas e reforçadas por gerações de clientes fiéis.

Cada receita é preparada com qualidade artesanal, feita com cuidado e sem pressa, preservando um sabor único. A variedade completa de doces, tortas, salgados e empadões atende desde pequenas confraternizações até grandes celebrações, sempre com a excelência que caracteriza a marca.

Não é à toa que a Holandesa carrega uma profunda memória afetiva, presente nos momentos mais importantes da vida dos curitibanos.

Um legado que atravessa o tempo

A história da Holandesa é marcada por tradição e dedicação artesanal. Administrada por membros da família Procop, a confeitaria mantém viva a essência doceira criada por seus fundadores.

Desde seus primeiros anos, seus produtos conquistaram os curitibanos pela qualidade e pelo carinho com que são feitos, transmitindo afeto a cada encomenda.

A arte da confeitaria artesanal

O compromisso com o “feito à mão” está presente em cada etapa: bolos, tortas, docinhos e salgados são produzidos com ingredientes selecionados e técnicas que valorizam o trabalho artesanal.

Um dos grandes destaques da casa é o bolo Martha Rocha, um clássico incontestável. A versão da Holandesa — com pão-de-ló branco e de chocolate, creme de nozes, baba de moça, nata batida e suspiros — está presente no cardápio desde os primórdios da confeitaria.

A versão da Holandesa, inclusive, se mantém fiel à tradição e eles garantem que a receita é a mesma desde o início, sem alterações.

Também merece destaque o chineque, a versão paranaense do pão doce, um “caracol” doce com massa semi-folhada, creme de baunilha, coco, maçã, passas e cobertura de glacê que se tornou um clássico da Holandesa.

No universo dos salgados, a famosa coxinha de frango com catupiry já conquistou prêmios e o coração dos curitibanos. Feita à mão, com massa leve e uma crocância de dar água na boca, ela foi eleita uma das melhores da cidade.

Inovação com raízes

Mesmo sendo uma marca consolidada, a Holandesa segue olhando para o futuro, sem abrir mão de sua identidade. A família Procop está se planejando para modernizar alguns aspectos, como tornar o ambiente mais convidativo para as novas gerações e investir em entrega via delivery, novas parcerias e até e-commerce.

Essa renovação se reflete também nas sobremesas: no cardápio de verão, por exemplo, a confeitaria apresenta tortas ganache, folhados com maçã quente, brownie com calda de chocolate, profiteroles e outras delícias que combinam o clássico com o contemporâneo.

Um cardápio para todos os momentos

A Confeitaria Holandesa oferece uma gama completa de produtos:

Bolos: além do tradicional Martha Rocha, há diversas outras opções de bolos simples, decorados e para festas.

Tortas e sobremesas: tortas tradicionais, especiais, rocamboles, tiras.

Docinhos artesanais: para pequenas comemorações ou momentos de carinho.

Salgados assados e fritos: coxinhas, quibes, esfirras, empadas — todos preparados com atenção aos detalhes.

Quiches e empadões: receitas clássicas, perfeitas para cafés da manhã, almoços leves ou reuniões em família.

Memória afetiva e conexão com Curitiba

Para milhares de curitibanos, encomendar na Holandesa é mais do que comprar doce, é resgatar uma lembrança, perpetuar uma tradição familiar, celebrar com sabor.

Seja para aniversários, festas, eventos corporativos ou simplesmente para tornar o dia a dia mais doce, confiar na Holandesa é apostar em uma experiência carregada de história e afeto.

Além disso, a confeitaria ocupa um lugar especial no imaginário local e já conquistou o Prêmio Bom Gourmet, reforçando a qualidade e o reconhecimento público.

Saiba mais sobre a Confeitaria Holandesa e descubra os sabores que marcam gerações!

Visite a Confeitaria Holandesa

Endereço: Rua Dr. Pedrosa, 366 – Centro, Curitiba.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h; domingo, das 9h às 19h.

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