O Grupo Lanteri, responsável por uma mais tradicionais encenações da Paixão de Cristo, em Curitiba, anunciou que irá cancelar a apresentação deste ano. Realizada anualmente na Sexta-Feira Santa, a apresentação chegou a ser adiada para setembro deste ano por causa da pandemia de coronavírus. Porém, por causa da pandemia do coronavírus e o atual avanço da doença, a organização decidiu por cancelar o evento desde ano.

Aparecido Massi, diretor artístico do Lanteri, informou que o grupo acompanha as medidas de enfrentamento e por segurança decidiu cancelar o evento. “Esta é a melhor decisão a ser tomada, esperamos que no próximo ano tenhamos condições de realizar o espetáculo na data prevista”, disse.

A apresentação de 2020 seria a 43ª montagem da peça, que teve início na Vila São Paulo/Uberaba, em Curitiba, no ano de 1978. Desde 2018 o espetáculo tem sido realizado no Parque Cachoeira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Uma das maiores do Brasil

A encenação da Paixão de Cristo realizada pelo Grupo Lanteri é uma das maiores do Brasil, ficando atrás apenas Nova Jerusalém, realizada em Pernambuco. Na apresentação do grupo são cerca de 1,2 mil voluntários envolvidos, entre atores, técnica e produção, atraindo um público de aproximadamente 20 mil pessoas.