Grandes marcas do audiovisual se reúnem em Curitiba nesta sexta

No dia 1º de novembro Curitiba será o epicentro nacional do audiovisual com a realização da Filmtech 2024. O evento vai apresentar ao mercado as últimas soluções em equipamentos, incluindo os lançamentos na NAB (National Association of Broadcasters) e CineGear, além de palestras com grandes nomes do mercado.

O evento tem inscrições gratuitas e limitadas pela plataforma Sympla e será realizado no Canal da Música. Estão convidados a participar técnicos audiovisuais, como diretores, diretores de fotografia, assistentes de câmera, produtores, técnicos de som direto, fotógrafos still, filmmakers e entusiastas do setor.

Realizada pela empresa de locação de equipamentos Armada Rental, com apoio institucional do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná (SIAPAR), a Filmtech terá 14 estandes com expositores renomados da indústria do audiovisual que estarão localizados no salão interno do Canal da Música.

Dentro do auditório, profissionais-referência da indústria do audiovisual se revezarão em palestras e discussões importantes para este mercado em constante evolução. “A Filmtech tem como missão fomentar e qualificar o mercado do audiovisual. Para os participantes, é uma oportunidade de conhecer e interagir diretamente com as melhores marcas do mercado, além de conhecer em primeira mão as inovações que nortearam a produção audiovisual”, afirma Daniel Bernardon, sócio da Armada Rental.

Segundo ele, os participantes poderão, entre outras coisas, saber como a Inteligência Artificial (IA) pode ser usada para revisões e roteiros de forma simplificada com a demonstração do Top AI tools, da empresa norte-americana Pactto. Derick Borba, representante da companhia, terá um momento de fala no auditório (veja programação).

Além dos porta-vozes de grandes fornecedores, os painéis da Filmtech trarão ao público um termômetro do segmento com palestras de profissionais requisitados. A abertura ficará à cargo da produtora Jussara Locatelli, presidente do SIAPAR e uma das grandes autoridades do audiovisual paranaense. As cineastas Hellen Braga, Diana Moro e Helô Passos abordam um “Diálogo entre fotografia e produção no documentário”.

Mercado potente

O Brasil figura entre os cinco maiores mercados consumidores de audiovisual do mundo, com cerca de 200 milhões de espectadores. O setor contribui com mais de R$ 27 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, ficando à frente de indústrias importantes como a automobilística.

Já o estado do Paraná ocupa a quinta posição do país em número de produtoras registradas na ANCINE, é o quarto em quantidade de CPBs (Certificado de Produto Brasileiro – documento concedido à obra audiovisual não-publicitária brasileira) e ocupa a segunda posição nacional em quantidade de CRTs (Certificado de Registro de um título que assegura e autoriza a obra a ser comercializada e veiculada no Brasil).

Esta é a terceira vez que a Armada realiza a Filmtech, já consolidado como um dos mais importantes eventos do setor no Paraná. Após dois anos de edições realizadas dentro da própria locadora, a inciativa agora se expande para um espaço cultural maior, visando atrair um público mais amplo e diversificado. “A iniciativa deste evento vem no sentido de fortalecer toda a cadeia da indústria audiovisual, informar e conectar profissionais da área e convidados. Nosso interesse é destacar o estado do Paraná neste cenário e nos tornar referência para o Sul e para o Brasil. Temos certeza que esta edição da Filmtech será um marco, se consolidando como uma das mais importantes feiras do setor do país”, acrescenta Bernardon.

Programação

8h30 – Abertura de portão

9h00 – Boas-vindas

9h20 – Impactos, desafios e oportunidades na indústria audiovisual – Jussara Locatelli (SIAPAR)

10h10 – Top AI tools para revolucionar seus processos – Derick Borba (PACTTO)

11h00 – Um novo mercado; micro publicidades e suas possibilidades – Saul Henrique (TILTA)

12h00 – 13h30 – Almoço

13h30 – Intro pós-almoço ARMADA

13h50 – Palestra (4) – (MCI)

14h40 – Palestra (5) – Guto Pasko, Andreia Kalatai

15h30 – Movimento. Imagem. Perfeição – Rafael Plaça (PANASONIC)

16h20 – Soluções audiovisuais com Canon e DZOFilm – Yuri Nieto e Diogo Bezerra (DZOFilm/Delta)

17h10 – Soluções Shure para criação de conteúdo – Lucas Maggieri (DEALER/SHURE)

18h00 – Entendendo a ótica chinesa – Bruno Massao (ARMADA)

18h50 – Diálogo entre fotografia e produção no documentário – Hellen Braga, Diana Moro, Helô Passos

19h40 – Os porquês da cinematografia – Victor Alencar

20h30 – Encerramento

Serviço

Filmtech 2024

Data: 1º de novembro (sexta-feira)

Horário: a partir das 8h30

Local: Canal da Música – Júlio Perneta, 695 – Mercês

Realização: Armada Renal

Apoio institucional: SIAPAR – Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná e SEEC – Secretaria de Estado da Cultura

Patrocínio: I9, MCI, Lumitex, Delta, Videoloc, Dealer, Pactto, Loja dos Marios, Viddium, Tilta, Avmakers e Paiol.

Inscrições gratuitas pelo Sympla

