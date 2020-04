O domingo (26) promete muita ação e aventura. Na Globo, os filmes Godzilla e A Sombra do Inimigo são as exibições do Temperatura Máxima e Domingo Maior, respectivamente. No streaming, o destaque vai para o clássico Operação Condor: Um Kickboxer Muito Louco, filme com Jackie Chan que está disponível no Amazon Prime Video.

Godzilla

TV Globo, Temperatura Máxima, às 13h35

Joe Brody criou o filho sozinho após a morte da esposa em um acidente na usina nuclear em que ambos trabalhavam, no Japão. Ele nunca aceitou a catástrofe e, 15 anos depois, continua remoendo o acontecido, tentando encontrar alguma explicação. Ford Brody, agora adulto, é soldado do exército americano e precisa lutar desesperadamente para salvar a população mundial – e em especial sua família – do gigantesco, inabalável e incrivelmente assustador monstro Godzilla.

A Sombra do Inimigo

TV Globo, Domingo Maior, às 23h20

Alex Cross é um famoso detetive que trabalha em Washington. Ao ser informado de que um membro de sua família foi assassinado, ele passa a investigar o caso. Logo, descobre que outras pessoas foram mortas pelo mesmo assassino, Michael Sullivan, que sempre envia uma mensagem sangrenta ao detetive. Cross promete, então, capturá-lo a qualquer custo, mesmo que isto signifique cruzar os limites da lei.

Operação Condor: Um Kickboxer Muito Louco

Amazon Prime Video

Jackie Chan retorna na pele do aventureiro Jackie Condor, com belas filmagens em Marrocos e na Espanha. Jackie é contratado para encontrar um tesouro nazista no deserto do Saara, mas descobre que não é o único procurando.

Cinderella e o Príncipe Secreto

Netflix

O baile já vai começar, mas Cinderela descobriu um segredo escandaloso: o suposto príncipe pode ser um impostor. Será?

Buuu

Globoplay

Quatro crianças partem numa aventura contra o tempo, dentro de uma pirâmide subterrânea, cheia de mistérios e perigos, em busca do que promete ser uma descoberta revolucionária.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Premium

10h35 – Crô em Família

TC Action

15h00 – Transformers: O Lado Oculto da Lua

TC Touch

15h15 – Um Amor para Recordar

TC Cult

20h00 – O Primeiro Assalto de Trem

TC Pipoca

20h00 – As Praceiras

TC Fun

22h00 – Johnny English 3.0