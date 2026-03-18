Gastronomix 2026 traz pratos de elite a preço popular na Pedreira Paulo Leminski

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Curitiba se prepara para receber mais uma edição do Gastronomix, evento que promete agitar a cena cultural e gastronômica da capital paranaense nos dias 11 e 12 de abril. Com uma proposta que mistura música, arte e comida boa, o festival chega à sua 21ª edição ocupando um cenário de tirar o fôlego: a Pedreira Paulo Leminski.

Neste ano, o Gastronomix traz uma programação recheada de atrações para todos os gostos. No palco principal, nomes como Capybara Trio, Doce Delírio Acústico e Samba da Nega prometem embalar o público com muita música boa. A curadoria musical fica por conta do produtor cultural e DJ Gil Preto, enquanto a cantora Janine Mathias assume o papel de mestre de cerimônias.

Mas o que é música boa sem comida de qualidade, não é mesmo? E nesse quesito, o Gastronomix não deixa a desejar. A curadoria gastronômica está nas mãos do renomado chef Celso Freire, que reuniu uma verdadeira constelação de estrelas da cozinha nacional e local. “A ideia, desde o início do Gastronomix, sempre foi oferecer comida boa, quebrar as barreiras e levar o cozinheiro para perto das pessoas, em um estilo de quermesse”, conta Freire.

Chefs premiados de todo o Brasil

Entre os destaques, chefs premiados de várias regiões do Brasil apresentarão criações que valorizam a diversidade e a técnica. Do Rio de Janeiro, o chef Pedro Coronha traz o “Atum Mediterrâneo”, enquanto a chef Niva, de Florianópolis, aposta em versões de paella que prometem conquistar os paladares mais exigentes.

Para os curitibanos de carteirinha, grandes nomes da gastronomia local também marcam presença. O chef Jonathan Laverde, do Wolfs Burger, apresenta um “Guioza de Smashburger” que promete surpreender, enquanto o chef Ivan Lopes aposta em “Taquinhos de Camarão” para agradar os amantes de frutos do mar.

E não para por aí! O evento conta ainda com espaço kids, área pet, feirinha de produtos paranaenses e uma programação recheada de atividades para toda a família. Tudo isso regado a muito chopp gelado, drinks criativos e, é claro, muita comida boa.

Os ingressos para o Gastronomix 2026 já estão à venda, com valores a partir de R$10 (mais taxa). Os pratos, apresentados em porções especiais, variam entre R$25 e R$35, permitindo que os visitantes experimentem uma diversidade de sabores ao longo do percurso.

Serviço:

Gastronomix 2026

Data: 11 e 12 de abril

Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches)

Horários: Sábado (11) das 11h às 21h e Domingo (12) das 11h às 18h

Ingressos pelo www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Classificação: Livre