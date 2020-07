É hoje! Na noite desta quinta-feira (23) conheceremos o grande campeão da segunda temporada do reality show gastronômico Mestre do Sabor, que vai levar para casa o prêmio de R$ 250 mil. As provas da final serão realizadas ao vivo, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, cercadas de cuidados contra o coronavírus, com toda a segurança e com algumas mudanças no cenário e nas provas, mas mantendo o sabor, a paixão pela culinária e a animação já características do programa.

Depois de 12 programas, mais de 100 pratos, 14 eliminações, 1 repescagem e muita emoção, Ana Zambelli, Dário Costa, Júnior Marinho e Serginho Jucá se destacaram e são os quatro finalistas da competição. E com a palavra, os chefs finalistas!

Finalistas

Para o santista Dário Costa, a final será, acima de tudo, acirrada. “Eu tenho certeza que independente de eu ter mandado bem durante o programa, teve muita gente que não teve a oportunidade de mostrar seu trabalho individual. É possível observar que depois que as provas em grupo acabaram, muitos chefs se destacaram. O que vem pela frente é incerto, será uma surpresa para todo mundo. O que eu tenho certeza é que será uma disputa acirrada e digna para quem está ali. Vai ser lindo”, comenta o chef.

Ana Zambelli, única mulher a chegar na final, acredita que precisará trabalhar a mente para a prova. “Eu espero que a minha mente não me boicote, pois os três finalistas que estão comigo são pessoas com quem eu tenho amizade, pessoas que gosto demais, e isso me abala um pouco. Principalmente o Serginho. pois nos falamos todos os dias. Penso que será uma degustação entre amigos e um deles vai ganhar um prêmio”, diz a chef carioca. Sobre o programa ser ao vivo, Ana é certeira. “É tudo ou nada. Quem conseguir lidar melhor com o tempo e com a emoção tem mais chances de levar”, finaliza.

Já o goiano Júnior Marinho diz estar confiante para a final. “Dediquei meu tempo nestes últimos meses para estudar e focar em pratos que eu possa usar vários tipos de proteínas. Aprimorei algumas técnicas minhas, foquei em estudar sobremesas, que são meu ponto fraco. Vou chegar confiante para fazer qualquer tema proposto”, comenta o rapaz. “O programa ao vivo mexe um pouco mais com meu coração. Mas o que muda é que o público verá mais nossas caras e a correria. Acho que vai ser mais legal. Fico triste porque não vou poder abraçar as pessoas, vou sentir falta desse momento. Mas entendo que é por um bem maior”.

Serginho Jucá, de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, está animado com a aproximação da prova. “Minha expectativa está lá em cima. Só tem fera! Eu espero que todos no dia estejam tranquilos e felizes, para que a gente possa fazer uma super final”, diz. “Eu tenho mania de olhar as coisas pelo lado bom, então encaro a final como uma oportunidade de recebermos de uma só vez a energia boa que estamos recebendo há meses. Além disso, estamos mais confiantes. Agora, ao vivo, queimou a panela, queimou a panela”, brinca o chef.

Com todos os cuidados

Para a grande final, Claude Troisgros, Batista, Monique Alfradique, Kátia Barbosa, Leo Paixão, Rafa Costa e Silva, os finalistas e a reduzida equipe seguirão um rigoroso protocolo de segurança. Todos serão testados e terão a temperatura checada ao entrar nos Estúdios. O uso de máscaras será obrigatório e os camarins individuais, com acesso e trânsito proibido entre eles. Dentro do estúdio, estarão apenas os apresentadores, os mestres e os quatro finalistas, além de uma pequena equipe devidamente protegida.

Câmeras robôs, já existentes na gravação do reality, estarão presentes em maior número. No cenário, as ilhas utilizadas pelos candidatos estarão ainda mais afastadas, respeitando o distanciamento seguro. Utensílios não poderão ser compartilhados durante a competição e uma barreira de acrílico irá separar os mestres Kátia, Leo e Rafa na bancada onde julgarão os pratos. Desta vez, cada um dos mestres receberá uma porção individual para degustar e escolher o melhor sabor do dia.

O Mestre do Sabor, que sempre teve procedimentos de higiene rigorosos, agora terá redobrado o cuidado com a higienização dos alimentos, cenário e utensílios. Entre as medidas adotadas estão ainda a suspensão de plateia e da presença de familiares e convidados. E como serão as provas? Quantos pratos? Qual a dinâmica e os ingredientes? Essas serão algumas das surpresas que o reality só vai revelar na sua final, nesta quinta-feira.