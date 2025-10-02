Fim de semana tem música, shows e brincadeiras em parque de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fim de semana reserva uma programação especial para a criançada no Parque Náutico, no Boqueirão, em Curitiba. Com atrações alusivas ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o espaço se transforma em um verdadeiro parque de diversões a céu aberto. Vale lembrar que, em caso de chuva, as atividades não acontecem.

Todas as atrações são gratuitas e incluem apresentações musicais da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), bonecos gigantes e um circuito completo de brincadeiras e jogos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

No sábado (04/10), a festa no Parque Náutico começa às 11h, com o som da Big Belas Band trazendo o melhor do jazz para os visitantes. Às 13h, a diversão fica por conta do espetáculo O Baú do Pirata, com o Circo Espalhafatus encantando a garotada. Já às 15h, o grupo Country Bluegrass sobe ao palco com o espetáculo 3 Oitão Canela Seca.

Para fechar o primeiro dia de festividades, às 17h, o Grupo Choro apresenta o Choro Cruzado, levando toda a riqueza deste ritmo brasileiro para o público.

No domingo (05/10), a agenda também começa às 11h, desta vez com a Banda Musical do Caximba. Logo depois, às 13h, o Grupo Forró Maravilha entra em cena para animar os presentes com muito xote e baião.

A partir das 15h, o som fica por conta do Bernardo Manita Trio, trazendo blues e jazz para o parque. E para encerrar a programação com chave de ouro, a fanfarra Bananeira Brass Band apresenta um repertório vibrante.

Programação infantil no Hauer

No bairro Hauer, o domingo também será de muita animação. A partir das 13h, o espetáculo infantil O Meu Boizinho quer Brincar, com o Grupo Palco Produções, será apresentado na Rua Frei Henrique de Coimbra, número 554. A festa contará ainda com a participação especial dos integrantes da Escola de Samba Leões da Mocidade e diversas brincadeiras para a criançada se divertir.

Serviço

Comemoração do Dia da Crianças

Parque Náutico (Av. Mal. Floriano Peixoto, s/n – Boqueirão)

11h – Big Belas Band – Banda de jazz

13h – O Baú Pirata – Circo Espalhafatus

15h – 3 Oitão Canela Seca – Country, Bluegrass

17h – Grupo de choro Choro Cruzado

Domingo (5/10)

11h – Banda Musical do Caximba

13h – Forró de Maravilha

15h – Bernardo Manita Trio – blues e jazz

17h – Fanfarra Bananeira Brass Band

Domingo (5/10)

Rua Frei Henrique de Coimbra, na altura do número 554 – Hauer

13h – Espetáculo Meu Boizinho Quer Brincar

Animação Escola de Samba Leões da Mocidade