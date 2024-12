Filho do Arlindo Cruz se apresenta em Curitiba cantando clássicos do pai

“O show tem que continuar”, é cantando este clássico e muitos outros que Arlindinho chega a Curitiba no dia 26 de janeiro para se apresentar no tradicional evento Pagode pro Povo promovido pelo O Tal do Quintal na primeira edição do Quintal Fora de Casa. Continuando o legado de seu pai, o cantor traz na bagagem sua ancestralidade para o show “Arlindinho Canta Arlindo Cruz”.

O evento começa as 13h e conta com a apresentação de 4 bandas: Pagodão do Dinda, Pagode dos Amigos, É Noix e por fim, Arlindinho e Banda. Luizinho Lima da banda Jeito a Mais e Luizinho Sabbag do Caxambu serão os convidados especiais. Esta é a 4ª edição do Pagode pro Povo, o evento oferece 7 horas seguidas de samba e pagode com interpretações que vão dos clássicos do gênero às composições novas e autorais desta geração.

“Estamos expandindo o Pagode pro Povo e levando o evento para um espaço tão aconchegante quanto a nossa casa, em 2025 teremos outros show nacionais que também serão realizados em outros espaços”, afirma Susana Tanner, proprietária do O Tal do Quintal, a maior casa de samba do sul do país.

Sobre O Tal do Quintal

Inaugurada em 2013, inicialmente com o nome Quintal da Maria, a casa passou por uma completa reformulação conceitual e estrutural, no ano de 2022, retornando com o nome de O Tal Do Quintal. Sob o comando de Susana Tanner, o espaço passou a receber grandes nomes do samba nacional, entre eles Nei Lopes, Moacyr Luz, Leci Brandão, Toninho Geraes, Mosquito, João Martins, Marquinho Sathan, Marcelinho Moreira, Nego Álvaro, Nilze Carvalho, Moyseis Marques e Inácio Rios, sempre buscando mesclar a nova geração do samba com a velha guarda.

Além das atrações nacionais, a casa tem uma programação fixa, que conta, por exemplo, com o tradicional “Samba de Resenha”, realizado nas sextas-feiras, com sambas clássicos que atraem um público bem eclético, dos mais jovens até sambistas da melhor idade. Já nas segundas, a atração é o “Pagode da Ressaca”, uma incrível roda de samba que não deixa ninguém parado, decretando um início de semana animado e com muita energia.

Para quem curte uma bela feijoada, aos sábados, durante o almoço, O Tal do Quintal promove uma ação imperdível para quem ama a combinação que tem a cara do Brasil: samba, feijoada e cerveja. A Tal Da Feijoada é um dos grandes destaques da programação da casa de shows, trazendo samba ao vivo enquanto o público pode saborear uma deliciosa feijoada servida em formato de buffet livre, das 12h às 17h, pelo preço fixo de R$ 54,90 por pessoa.

Arlindinho Canta Arlindo Cruz – A 4ª edição do Pagode pro Povo e 1ª edição do Quintal fora de Casa acontece no dia 26 de janeiro às 13h no Vila Fanny Futebol Clube – R. Cel Anibal dos Santos, 180 – Fanny, Curitiba

A casa do Tal do Quintal funciona na Avenida Jaime Reis (nº 366), no Bairro São Francisco, nas segundas, das 19h às 02h; sextas, das 19h às 20h; sábados, das 18h às 03h; e domingos, das 17h às 23h. Já A Tal da Feijoada é servida aos sábados, das 12h às 17h. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 998902-8114. Mais informações no perfil oficial da casa no Instagram: @o_tal_do_quintal.