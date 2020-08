De 20 a 27 de agosto Curitiba vai receber o VinaBurguer, um festival de hambúrgueres ao preço único de R$ 22. O evento, que está sendo realizado pelo aplicativo de pedidos online Vina e a Liga das Hamburguerias, reunirá 16 bares e restaurantes da cidade e tem como principal objetivo movimentar o setor, um dos mais atingidos pela pandemia.

publicidade

“A ideia é fazer com que os curitibanos utilizem a plataforma como uma forma de auxiliar negócios locais. Até setembro não cobramos taxas dos restaurantes, assim, pedir delivery através do Vina é fazer com que os bares e restaurantes preferidos das pessoas consigam se manter neste momento tão complicado”, diz Juliano Haus, CEO do Vina.

O festival oferecerá dois combos diferentes no valor de R$ 22, sendo um deles com dois hambúrgueres e o outro com um hambúrguer + acompanhamento. As receitas serão criadas especialmente para o evento. “Queremos que o festival traga ao público novidades, novos sabores e possibilidades. Curitiba já possui um movimento de festivais que é tradicional, e nada mais justo que os hambúrgueres estarem também nesse circuito”, diz Juliano.

A ideia de promover um evento gastronômico de maneira online é uma maneira de fazer com os estabelecimentos lucrem mais, uma vez que o Vina afirma cobrar o que chama de “taxas bem diferenciadas”.

“Uma parceria com a Prefeitura possibilitou que até setembro não cobremos nada dos estabelecimentos. Ou seja, praticamente todo o valor dos pedidos é revertido para os bares e restaurantes, enquanto aplicativos famosos de pedidos online chegam a cobrar até 30%”. Após o mês de setembro, o representante do app afirma que ele passará a cobrar apenas R$1 de taxa por pedido.

publicidade

Durante o VinaBurguer, os restaurantes definirão seus raios de entrega, assim como a taxa do delivery, que serão repassados ao cliente final. Entre os restaurantes participantes estão: Benedito Gastrobar, Mein Burger Hessel, Hamburgueria Du Ponto, Truck petiscaria, Seu LOKE, Leopoldo Burguer, O Aviador Burger, HNF Hamburgueria, WRK Hamburgueria, Maria Fumaça BBQ e Burger, Red Square Hamburgueria, Burguer Bar, Faceburger, Gas Food, Butcher Burger e Mavy Pub.

>>> Mais informações sobre o festival e seus participantes no site do evento.