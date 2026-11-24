Quem gosta de bebidas geladas terá 15 opções de estabelecimentos para experimentar receitas à base de erva-mate em Curitiba a partir desta quarta-feira (25). A segunda edição do Festival do Matte Gelado reúne cafeterias, bares e restaurantes da capital, com preparações exclusivas vendidas pelo preço fixo de R$ 15. O evento segue até 13 de dezembro.

A proposta é apresentar diferentes maneiras de consumir o matte tostado, ingrediente tradicional da cultura paranaense. Cada estabelecimento participante terá uma receita própria, que deverá ser servida gelada. As combinações prometem explorar novos sabores e ampliar as possibilidades de consumo da bebida, especialmente com a aproximação do verão.

Ao todo, 15 estabelecimentos já confirmaram participação no festival, que chega à segunda edição com a proposta de incentivar o público a conhecer diferentes espaços gastronômicos da cidade.

“Queremos abrir a temporada de verão celebrando uma bebida que tem tudo a ver com a nossa identidade. O matte faz parte da história do Paraná e merece ser explorado em novas possibilidades. A proposta do festival é justamente convidar as pessoas a experimentar, descobrir novos sabores e prestigiar os estabelecimentos locais, sempre com o matte gelado como protagonista”, afirma André Zampier, organizador do evento.

Quais estabelecimentos participam do festival?

As receitas poderão ser encontradas em diferentes regiões de Curitiba. Confira os 15 estabelecimentos confirmados:

Caco Cafés Especiais

Cantina do Délio

Casa Kurí

Chinchu Bar y Parrilla

Fabrika Pães

Gal

Il Barbuto

Kurytyba Gastronomia

Lucca Café

Magrela Café

Matte to Go

Quintana Gastronomia

Ruína Bar

Sapeco Matteria Curitibana

Tekoa Gastronomia

Erva-mate faz parte da história de Curitiba

O festival também busca valorizar um produto que teve papel importante no desenvolvimento econômico do Paraná. Entre os séculos XIX e XX, a erva-mate movimentou o comércio, impulsionou a industrialização e contribuiu para o crescimento de Curitiba.

No fim do século XIX, a capital se destacou pelo beneficiamento da planta e pela produção do matte tostado, que apresenta notas naturalmente caramelizadas e características semelhantes às do chá-preto.

Com o passar dos anos, o consumo da erva-mate ganhou novas formas, além do chimarrão e do tereré. O chá-matte passou a ser servido também gelado, versão que se popularizou em outras regiões do país.

A segunda edição do festival é organizada pela Matte Cultural e pela agência 8 do 8, com patrocínio da Manos e Hermanos e apoio da Prefeitura de Curitiba, Curitiba Turismo, Abrasel, Movimente Curitiba Gastronômica e Associação Locavorismo do Brasil.

Serviço

Festival do Matte Gelado

Quando: de 25 de novembro a 13 de dezembro de 2026

Valor: R$ 15 por receita

Onde: nos 15 estabelecimentos participantes

Mais informações: Instagram @mattecultural