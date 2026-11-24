A banda sueca Arch Enemy volta a Curitiba em 11 de março de 2027, com apresentação no Tork n’ Roll, no bairro Rebouças. O show faz parte da turnê Back for More: Brazil 2027, que passará por cinco capitais brasileiras e marca a primeira série de apresentações indoor do grupo no país com a vocalista Lauren Hart.
A apresentação na capital paranaense será a primeira da agenda brasileira. Os portões do Tork n’ Roll abrem às 19h, e os ingressos estão disponíveis pelo site do Clube do Ingresso. Depois de Curitiba, a banda segue para Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.
O retorno ao Brasil acontece após a participação do Arch Enemy como headliner do Bangers Open Air 2026. Formado em 1996, o Arch Enemy é um dos nomes de referência do death metal melódico. A banda construiu sua trajetória com álbuns como Wages of Sin (2001), Anthems of Rebellion (2003), Doomsday Machine (2005) e War Eternal (2014).
O trabalho mais recente é Blood Dynasty, lançado em 2025. Lauren Hart, ex-vocalista do Once Human, entrou no grupo em fevereiro de 2026 e estreou nos vocais com o single “To the Last Breath”.