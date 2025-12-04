Festival gratuito em Curitiba reúne shows, produtos coloniais e exposição de cavalos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste fim de semana

Curitiba sediará o 1º Festival Raízes Culturais – Sabores e Saberes neste sábado (06/12) e domingo (07/12), no Parque dos Tropeiros, na CIC. O evento gratuito promove a cultura tropeira, gastronomia típica e valorização da identidade local, com programação diversificada para toda a família.

Uma das principais atrações é a 1ª Feira das Cooperativas da Agricultura Familiar do Paraná, reunindo produtores de diversas regiões do estado. Os visitantes poderão encontrar produtos frescos, coloniais e artesanais, além de vivenciar experiências culturais e gastronômicas que destacam a produção alimentar das comunidades rurais.

A programação inclui shows musicais, apresentações de dança gaúcha, oficinas sobre tropeirismo, exposição de cavalos e ovinos, foodtrucks e feira de produtos rurais. Também haverá ações educativas voltadas à segurança alimentar e nutricional.

Horários do 1º Festival Raízes Culturais na Cidade Industrial de Curitiba

O festival acontece no sábado, das 10h às 23h, e no domingo, das 9h às 23h. Entre as atrações musicais, estão confirmados shows de Pampeana Fé, Lara Rossato, Grupo Manotaço, Baitaca e Walther Morais.

O evento é uma realização da prefeitura, Fundação Cultural de Curitiba e União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná (UnicafesPR).