Balada na hora do almoço: “Juro que danço” em Curitiba está de volta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já imaginou transformar seu horário de almoço em uma festa dançante que ainda ajuda quem precisa? O “Juro que Danço” está de volta para sua terceira edição, trazendo aquela vibe de day club para o meio do seu dia.

Na próxima quinta-feira (11/12) o badalado Honey Vox, no Rebouças, vai se transformar em pista de dança das 12h às 14h. E o melhor: enquanto você se diverte, está contribuindo para uma causa super importante – todo o lucro vai direto para a ONG Gastromotiva, que trabalha com inclusão social através da comida.

+ Leia mais Cinemateca de Curitiba exibe mostra de comédias gratuita em dezembro

Os DJs da casa comandam as pick-ups enquanto chefs convidados preparam sanduíches e comidinhas especiais com produtos paranaenses do Trigo de Origem. É comida boa com propósito.

“Dançar é um ato afetivo e transformador e, as festas têm sido um sucesso, onde reunimos mais de 250 pessoas”, afirma Maurício Ramos, fundador da Social Ideias e co-organizador do projeto.

Além de ser uma pausa revigorante no meio do dia (quem nunca precisou?), a dança faz bem para o corpo e a mente. Estudos mostram que dançar libera endorfinas, diminui o estresse e traz aquela sensação de bem-estar que a gente adora.

“O ‘Juro que Danço’ se inspira em movimentos globais, como os ‘day clubs’ de Berlim e Nova York, mas com identidade própria e propósito local”, explica Ale Vianna, da Nazdarovia Eventos e co-organizadora do projeto.

O evento não tem periodicidade fixa e é itinerante – a ideia é circular por diferentes espaços de Curitiba, sempre com o compromisso de gerar impacto social.

Impacto que já vem acontecendo

Com o lucro das primeiras edições, o projeto já conseguiu reabrir uma padaria comunitária que estava desativada na comunidade Nova Esperança, em Campo Magro. Também começaram oficinas da Gastromotiva em parceria com a PUC-PR.

“Transformar vidas por meio da comida é o que move a Gastromotiva. E ajudar esse projeto incrível e retomar seus cursos de formação na cidade mostra que é possível criar um ciclo virtuoso entre cultura, bem-estar e solidariedade”, complementa Jussara Voss, jornalista e co-organizadora do “Juro que Danço”.

O projeto firmou parceria com a melhor escola de panificação do Brasil, a San Francisco Baking Institute (filial da escola do francês Michel Suas, na Califórnia). A escola ofereceu uma bolsa de estudos para todos os cursos de panificação, e a primeira beneficiada foi Cleide Aparecida Wizenffat, moradora da comunidade Nova Esperança.

Agora, o objetivo é usar o lucro desta nova edição para retomar os cursos da Gastromotiva que foram interrompidos durante a pandemia. A formação profissional foca em jovens em situação de vulnerabilidade social, combinando capacitação técnica, valorização da alimentação e combate ao desperdício.

Serviço

“Juro que Danço” – 3ª edição

Quando: 11 de dezembro (quinta-feira), das 12h às 14h

Onde: Honey Vox (Avenida Iguaçu, 540, bairro Rebouças)

Ingressos: disponíveis pelo Sympla (incluem dança e comida, com opção para celíacos)

Bebidas: coquetéis sem álcool e vinhos estarão disponíveis para compra

Mais informações: @juroquedanco