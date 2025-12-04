Cinemateca de Curitiba exibe mostra de comédias gratuita em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Cinemateca de Curitiba, sala de cinema da Fundação Cultural, apresenta uma programação especial para encerrar o ano com bom humor. A mostra ‘Dezembro de Comédias’ exibirá gratuitamente 14 filmes de diferentes épocas e diretores entre os dias 5 e 21 de dezembro.

A seleção traz comédias atemporais de várias partes do mundo, desde clássicos dos anos 1920 até produções contemporâneas. Entre os destaques estão filmes estrelados por ícones como Marilyn Monroe, Charles Chaplin, além de obras com Jô Soares e Selton Mello.

A programação inclui títulos como ‘Quanto Mais Quente Melhor’, ‘Monty Python e o Cálice Sagrado’, ‘Lisbela e o Prisioneiro’ e ‘O Professor Aloprado’. Também serão exibidos ‘A Gaiola das Loucas’, ‘As Aventuras de Priscilla – A Rainha do Deserto’, ‘O Grande Ditador’ e ‘Noivo Neurótico, Noiva Nervosa’, do diretor Woody Allen.

As sessões acontecem de quinta a domingo, com entrada gratuita. A Cinemateca de Curitiba fica localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, no bairro São Francisco. A classificação indicativa varia de acordo com cada filme, indo de livre até 14 anos.

Serviço

Mostra ‘Dezembro de Comédias’

Data: 5 a 21 de dezembro

Local: Cinemateca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Entrada: Gratuita

Classificação: Varia de livre a 14 anos, conforme o filme