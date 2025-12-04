Evento gratuito

Fazenda Urbana do Cajuru recebe evento gratuito de educação alimentar

A Fazenda Urbana do Cajuru, em Curitiba, será palco de um evento gratuito de educação alimentar neste sábado (6/12), das 11h às 16h. Organizado pelo Instituto Manu Buffara, o evento faz parte do projeto Alimenta Curitiba e oferecerá atividades voltadas para sustentabilidade e relação das pessoas com os alimentos.

Os visitantes poderão participar de aulas de culinária com receitas simples, conversas com nutricionistas sobre escolhas alimentares conscientes e oficinas práticas de montagem de hortas em espaços pequenos. O evento também incluirá uma introdução à compostagem e um encontro sobre a importância das abelhas nativas sem ferrão para o equilíbrio ambiental urbano.

A iniciativa busca aproximar as famílias de uma relação mais natural e consciente com os alimentos, promovendo hábitos saudáveis e sustentáveis no dia a dia. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público em geral, sem necessidade de inscrição prévia.

A Fazenda Urbana do Cajuru está localizada na Rua Lodovico Kaminski, 1000. O evento ocorrerá no sábado, 6 de dezembro, das 11h às 16h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

