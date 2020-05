Dez hospitais filantrópicos de Curitiba irão promover, neste sábado (16), o festival “Unidos pela Vida”, com shows de artistas e religiosos para arrecadar doações para o combate ao coronavírus. Os recursos serão destinados igualmente para as instituições para aquisição de insumos e no custeio hospitalar.

A live será transmitida das 15h às 21h no canal do Youtube do festival (link aqui). As principais atrações serão: Padre Reginaldo Manzotti, o ator Alexandre Nero, a dupla sertaneja católica Álvaro e Daniel, Rafa Gomes e Maria Clara Nery, que participaram do programa The Voice Kids, cantor Nícolas Cândido e Dj Nizo Gomide.

O evento irá beneficiar as seguintes instituições: Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças (que inclui o Hospital Nossa Senhora das Graças e a Maternidade Mater Dei); Hospital Cruz Vermelha do Paraná; Hospital Erasto Gaertner; Hospital Especializado Pequeno Cotolengo do Paraná; Hospital Madalena Sofia; Hospital Pequeno Príncipe; Hospital São Vicente; Hospital Universitário Cajuru; Hospital Universitário Evangélico Mackenzie; e Santa Casa de Curitiba.

Como doar

As arrecadações serão feitas pelo site www.unidospelavidacuritiba.com. Na página, as pessoas serão direcionadas a um ambiente seguro por meio do qual poderão cadastrar seus cartões de crédito para fazer a doação, que poderá ser nos valores de R$ 10, R$ 15, R$ 20 e R$ 50. Também haverá opção de fazer doações de qualquer valor.

Segundo a organização do evento, o festival será o primeiro passo da campanha para arrecadar as doações. Os hospitais filantrópicos são instituições sem fins lucrativos, que possuem, no mínimo, 60% de seu atendimento destinado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a importância de doar, o gerente de projetos do Hospital Nossa Senhora das Graças, Eduardo de Oliveira Filho, explica que os custos dos hospitais estão elevados por conta da pandemia. “Um hospital está dando as mãos para o outro, para que todos possam cooperar neste momento”, ressalta FIlho.

