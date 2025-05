Festival Internacional de Cinema de Curitiba exibe 80 filmes e valoriza produção local

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O 14º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba está prestes a transformar a capital paranaense em um verdadeiro polo cinematográfico. De 11 a 19 de junho, a cidade será palco do festival que reúne mais de 80 filmes nacionais e internacionais.

Considerado um dos mais importantes do Brasil, o Olhar de Cinema traz uma programação diversificada que promete agradar todos os gostos, com longas, curtas-metragens e até produções infantis.

Ingressos para Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba

A venda dos ingressos começa nesta sexta-feira (16), com preços entre R$ 8 e R$ 16. Além disso, diversas sessões serão gratuitas! Confira a programação completa e adquira os ingressos no site oficial do festival.

As exibições estão organizadas em dez mostras temáticas, incluindo as aguardadas Competitiva Brasileira e Internacional, além da Mirada Paranaense, que coloca os holofotes na produção local.

Além das tradicionais salas da Prefeitura – Cine Passeio, Teatro da Vila e a cinquentenária Cinemateca de Curitiba -, o festival estreia no recém-reformado Cine Guarani e no Museu Oscar Niemeyer.

Abertura do Festival será na Ópera de Arame

A abertura promete emocionar na Ópera de Arame com o suspense japonês “Cloud” (Kuraudo), de Kiyoshi Kurosawa, que já passou por festivais renomados como Veneza e Toronto. Para fechar com chave de ouro, o encerramento traz “Verde Oliva”, do curitibano Wellington Sari, celebrando o talento local.