Paróquia Nossa Senhora das Mercês promove feijoada

No próximo dia 24 de maio o Encontro de Casais com Cristo (ECC), da Paróquia Nossa Senhora das Mercês, realiza uma super feijoada. O objetivo do almoço festivo é arrecadar fundos para a realização de um grande encontro que está agendado para o mês de agosto deste ano. O preço é justo e a feijoada sai por R$ 60 por pessoa.

O almoço será servido das 11h30 às 14h30 do sábado (24), no salão paroquial da igreja e haverá também venda de bebidas para acompanhar o prato principal. IMPORTANTE: Crianças até 10 anos não pagam. Quem não quiser consumir no local, pode optar por levar a saborosa feijoada para casa.

Os convite para a feijoada estão à venda na secretaria da paróquia ou pelo WhatsApp (54) 9 9965-4858.