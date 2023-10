Festival Esotérico e Místico terá feira e 50 terapeutas holísticos em Curitiba

Curitiba vai receber nos dias 21 e 22 de outubro o 4º Festival Esotérico Místico Universo (FEMU). O evento será realizado das 10h às 20h, no clube Dom Pedro II, e vai reunir pelo menos 150 expositores com uma grande variedade de produtos artesanais para quem gosta de uma vida mais conectada com o lado espiritual.

Segundo os organizadores, o 4ªFEMU promete se conectar novamente com visitantes com uma atmosfera envolvente, repleta de descobertas e experiências. Produtos artesanais e exclusivos trazendo o místico esotérico e religioso para sua vida, incenso, pedras, chás, poções, perfumes, grimórios, capas, mandalas e muito mais, num ambiente familiar e acolhedor.

Aos apaixonados pelas atividades esotérica e místicas e terapias holísticas, teremos um espaço onde mais de 50 terapeutas e oraculistas das mais diversas especialidades: búzios, tarot, tarot terapêutico, baralho cigano e atividades como ativação do sagrado feminino estarão disponíveis para a sua experiência entre outras terapias disponíveis.

A música ao vivo também terá um papel fundamental nessa edição do 4ªFEMU, com apresentações musicais de artistas como Nara Nunes , Pedro Marcelino, Bardos da Taverna. Também está agendada uma apresentação performática da artista Babudélica. A organização preparou também o refúgio dos Aventureiros, Espaço Valhalla para os jogos de RPG, onde compartilhar histórias e criar novas amizades é o objetivo.

O ingresso será solidário. Para acessar o festival basta doar 1kg de alimento ou itens de higiene pessoal para contribuir com a instituição beneficente, o @institutopenielsemfronteiras. O evento é pet friendly e haverá praça de alimentação.

