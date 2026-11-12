Festival de hambúrgueres de terá receitas com ingredientes do Paraná e preços acessíveis

O CWBurguer Fest começa nesta sexta-feira (13/11) e vai reunir 40 hamburguerias de Curitiba e Região Metropolitana. Durante quatro semanas, o evento terá opções com preços fixos de R$ 19, R$ 29 e R$ 39. Neste ano, o festival adota o tema Made in Paraná, no qual os estabelecimentos participantes utilizam ingredientes e pratos regionais nas receitas.

Entre os itens aplicados nos sanduíches estão Queijo Witmarsum, Salame de Cracóvia de Prudentópolis, Goiaba de Carlópolis, Mel de Bracatinga e erva-mate, além de referências ao barreado e à carne de onça. Cada casa participante apresenta duas opções durante o período do evento, podendo ser receitas inéditas ou combinações do próprio cardápio.

De acordo com Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet e CWBurguer Fest, a proposta busca incentivar o público a conhecer produtos da identidade gastronômica local. “Queremos mostrar como esses ingredientes podem ganhar novas interpretações na cozinha. O hambúrguer é um formato que permite muita criatividade, e o festival é uma oportunidade de apresentar essa versatilidade de um jeito saboroso”, disse.

Confira a lista dos participantes do CWBurguer Fest 2026 – Made in Paraná

Alexandria Burger Seminário

Armazém Garagem Bar

Belluno Burguer – Hamburgueria Delivery

BIG BURGUER TANGUA

Bom Scotch

Burguer Bar Juvevê

Burguer Bar Xaxim

Caldeirão Bruxo

Chamaaa Gastrobar

Charles Burguer

Choperia Arena Brahma

Cidadão do Mundo Água Verde

Cidadão do Mundo Ahú

Cidadão do Mundo Boqueirão

Cidadão do Mundo São Braz

Estação Chelsea

Fábrica Gourmet Hamburgueria Bacacheri

Fábrica Gourmet Hamburgueria Jardim das Américas

Felipão – Hot Dog e Burger

Galo Zé

Hamburgueria Água Verde

Hamburgueria Celeiro

Hamburgueria das Américas

Hamburgueria Giovanella

Happy Burguer

Hard Rock Cafe Curitiba

La Brasa Burguer

Lá na Esquina Lanches

Maria Fumaça | Hamburgueria e BBQ

Mundo da Lua

O Hamburgueiro

Pickles Burger

QUINTAL BARIGUI HAMBURGUERIA

Santa Vaca

Seu Capy

Smoke ‘N’ Fire Gastrobar

T.T. Burger

TAVERNA DO DRAGÃO

Via Sale

Zero42 Burger Jockey Plaza

As informações completas com endereços e informações sobre as receitas dos hambúrgueres estão disponíveis no site do evento.