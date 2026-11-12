Festival de hambúrgueres de terá receitas com ingredientes do Paraná e preços acessíveis

O CWBurguer Fest começa nesta sexta-feira (13/11) e vai reunir 40 hamburguerias de Curitiba e Região Metropolitana. Durante quatro semanas, o evento terá opções com preços fixos de R$ 19, R$ 29 e R$ 39. Neste ano, o festival adota o tema Made in Paraná, no qual os estabelecimentos participantes utilizam ingredientes e pratos regionais nas receitas.
Entre os itens aplicados nos sanduíches estão Queijo Witmarsum, Salame de Cracóvia de Prudentópolis, Goiaba de Carlópolis, Mel de Bracatinga e erva-mate, além de referências ao barreado e à carne de onça. Cada casa participante apresenta duas opções durante o período do evento, podendo ser receitas inéditas ou combinações do próprio cardápio.
De acordo com Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet e CWBurguer Fest, a proposta busca incentivar o público a conhecer produtos da identidade gastronômica local. “Queremos mostrar como esses ingredientes podem ganhar novas interpretações na cozinha. O hambúrguer é um formato que permite muita criatividade, e o festival é uma oportunidade de apresentar essa versatilidade de um jeito saboroso”, disse.
Confira a lista dos participantes do CWBurguer Fest 2026 – Made in Paraná
- Alexandria Burger Seminário
- Armazém Garagem Bar
- Belluno Burguer – Hamburgueria Delivery
- BIG BURGUER TANGUA
- Bom Scotch
- Burguer Bar Juvevê
- Burguer Bar Xaxim
- Caldeirão Bruxo
- Chamaaa Gastrobar
- Charles Burguer
- Choperia Arena Brahma
- Cidadão do Mundo Água Verde
- Cidadão do Mundo Ahú
- Cidadão do Mundo Boqueirão
- Cidadão do Mundo São Braz
- Estação Chelsea
- Fábrica Gourmet Hamburgueria Bacacheri
- Fábrica Gourmet Hamburgueria Jardim das Américas
- Felipão – Hot Dog e Burger
- Galo Zé
- Hamburgueria Água Verde
- Hamburgueria Celeiro
- Hamburgueria das Américas
- Hamburgueria Giovanella
- Happy Burguer
- Hard Rock Cafe Curitiba
- La Brasa Burguer
- Lá na Esquina Lanches
- Maria Fumaça | Hamburgueria e BBQ
- Mundo da Lua
- O Hamburgueiro
- Pickles Burger
- QUINTAL BARIGUI HAMBURGUERIA
- Santa Vaca
- Seu Capy
- Smoke ‘N’ Fire Gastrobar
- T.T. Burger
- TAVERNA DO DRAGÃO
- Via Sale
- Zero42 Burger Jockey Plaza
As informações completas com endereços e informações sobre as receitas dos hambúrgueres estão disponíveis no site do evento.