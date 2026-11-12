Gastronomia

Festival de hambúrgueres de terá receitas com ingredientes do Paraná e preços acessíveis

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 12/11/26 10h08
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Hamgurguer do Celeiro Smoke House. Foto: Divulgação / Fernando Zequinão

O CWBurguer Fest começa nesta sexta-feira (13/11) e vai reunir 40 hamburguerias de Curitiba e Região Metropolitana. Durante quatro semanas, o evento terá opções com preços fixos de R$ 19, R$ 29 e R$ 39. Neste ano, o festival adota o tema Made in Paraná, no qual os estabelecimentos participantes utilizam ingredientes e pratos regionais nas receitas.

Entre os itens aplicados nos sanduíches estão Queijo Witmarsum, Salame de Cracóvia de Prudentópolis, Goiaba de Carlópolis, Mel de Bracatinga e erva-mate, além de referências ao barreado e à carne de onça. Cada casa participante apresenta duas opções durante o período do evento, podendo ser receitas inéditas ou combinações do próprio cardápio.

De acordo com Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet e CWBurguer Fest, a proposta busca incentivar o público a conhecer produtos da identidade gastronômica local. “Queremos mostrar como esses ingredientes podem ganhar novas interpretações na cozinha. O hambúrguer é um formato que permite muita criatividade, e o festival é uma oportunidade de apresentar essa versatilidade de um jeito saboroso”, disse.

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Confira a lista dos participantes do CWBurguer Fest 2026 – Made in Paraná

  • Alexandria Burger Seminário
  • Armazém Garagem Bar
  • Belluno Burguer – Hamburgueria Delivery
  • BIG BURGUER TANGUA
  • Bom Scotch
  • Burguer Bar Juvevê
  • Burguer Bar Xaxim
  • Caldeirão Bruxo
  • Chamaaa Gastrobar
  • Charles Burguer
  • Choperia Arena Brahma
  • Cidadão do Mundo Água Verde
  • Cidadão do Mundo Ahú
  • Cidadão do Mundo Boqueirão
  • Cidadão do Mundo São Braz
  • Estação Chelsea
  • Fábrica Gourmet Hamburgueria Bacacheri
  • Fábrica Gourmet Hamburgueria Jardim das Américas
  • Felipão – Hot Dog e Burger
  • Galo Zé
  • Hamburgueria Água Verde
  • Hamburgueria Celeiro
  • Hamburgueria das Américas
  • Hamburgueria Giovanella
  • Happy Burguer
  • Hard Rock Cafe Curitiba
  • La Brasa Burguer
  • Lá na Esquina Lanches
  • Maria Fumaça | Hamburgueria e BBQ
  • Mundo da Lua
  • O Hamburgueiro
  • Pickles Burger
  • QUINTAL BARIGUI HAMBURGUERIA
  • Santa Vaca
  • Seu Capy
  • Smoke ‘N’ Fire Gastrobar
  • T.T. Burger
  • TAVERNA DO DRAGÃO
  • Via Sale
  • Zero42 Burger Jockey Plaza

As informações completas com endereços e informações sobre as receitas dos hambúrgueres estão disponíveis no site do evento.

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