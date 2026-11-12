Novo data center de R$ 50 milhões em Curitiba coloca o Paraná na rota do processamento de IA

Curitiba acaba de entrar no mapa de um aporte bilionário em infraestrutura digital no país. Nos próximos dias, a capital paranaense recebe a primeira unidade da Astella — novo braço do grupo ABL voltado a data centers e nuvem —, que iniciará sua operação em um prédio de 16 pavimentos e 8.800 metros quadrados no Centro de Curitiba. O projeto marca o ponto de partida de uma rede nacional de data centers e edge sites planejada para os próximos dez anos, começando pelo Paraná com um investimento inicial de R$ 50 milhões, viabilizado com recursos próprios e de acionistas.

Com capacidade inicial de 3,5 megawatts (MW) — e projeção de chegar a 5 MW conforme a ocupação e a chegada de novos equipamentos —, o data center já nasce preparado para o processamento pesado de inteligência artificial. Para dar conta dessas cargas complexas, a estrutura conta com sistemas de refrigeração líquida e suporte para racks de alta densidade.

“Em Curitiba nós investimos R$ 50 milhões. Esse primeiro nó, o nó de Curitiba, foi investimento próprio. Isso foi composto pela própria geração de caixa do grupo e aporte dos acionistas”, afirma Agnaldo Lopes, presidente do grupo ABL.

Segundo ele, o foco é abastecer estruturas de inteligência artificial com segurança, conectividade e eficiência. “A inteligência artificial está mudando a escala e a localização da capacidade computacional, e nossa estratégia é construir uma infraestrutura nacional capaz de acompanhar essa transformação”, completa.

Por que Curitiba?

Segundo Lopes, a escolha da capital paranaense se apoia na infraestrutura local já existente para operações críticas, na rede de conectividade e na posição geográfica da cidade, que funciona como ponto de acesso para atender a Região Sul e integrar a rede nacional da empresa.

“Primeiro, nós somos curitibanos e estamos aqui em Curitiba, onde fica a sede da empresa há 26 anos. E segundo, porque nós entendemos que, para estar na borda, nós não podíamos estar em São Paulo. E a gente se torna uma opção dentro desse novo mapa de data centers que estão sendo criados e investidos pelo Brasil.”

Outro fator é o modelo operacional: o prédio permite expandir a capacidade de forma modular — ou seja, novos equipamentos e energia são instalados conforme os contratos com clientes são fechados, evitando gastos antecipados com estruturas ociosas.

Expansão nacional e impacto direto no Paraná

A unidade curitibana funciona como a âncora de uma arquitetura nacional que prevê mais de R$ 300 milhões em investimentos até 2028 para a implantação de seis novas localidades no país, interligadas por alta capacidade e baixa latência. Com essa estrutura, o Paraná passa a integrar rotas de conectividade. O projeto prevê mais de R$ 1 bilhão em investimentos ao longo dos próximos dez anos para construir uma rede nacional de infraestrutura digital.

Segundo o presidente da companhia, a conexão com a Megaport, apontada como uma das maiores empresas de conexão de data centers do mundo, que integra mais de 1.200 unidades globalmente, insere o Paraná no mapa internacional da tecnologia. “Quando um data center lá na Austrália, na Índia ou na China olhar o mapa para decidir uma estratégia, vai enxergar o mapa do Paraná e a Astella de Curitiba. É um ganho gigantesco para a população, porque Curitiba passa a estar no radar de grandes investimentos de data center”, destaca Lopes.

Empregos na área de tecnologia

No aspecto socioeconômico, a operação inicial conta com 25 colaboradores diretos e outros oito profissionais alocados na usina de geração de energia. Com a chegada a carga plena das operações, a expectativa do grupo é gerar de 50 a 100 novos postos de trabalho. Para o mercado corporativo local, a operação na capital traz vantagens competitivas. “Para o paranaense, as empresas daqui vão sair na frente pela previsibilidade desse negócio. O data center é energia; nós somos donos desse ativo de energia, então o contrato de longo prazo traz estabilidade e previsibilidade. Além disso, teremos maior velocidade e menor custo para as empresas locais”, aponta o executivo.

Infraestrutura, soberania e matriz energética

O projeto aproveita uma estrutura imobiliária que abrigou operadoras de telecomunicações e recebeu mais de R$ 150 milhões em investimentos acumulados até 2025. Desse total, cerca de R$ 20 milhões foram direcionados ao sistema de energia, enquanto outros R$ 30 milhões são aplicados em tecnologia até o encerramento de 2026.

A soberania dos dados é tratada como um dos pilares da Astella, com modelos de infraestrutura que combinam colocation (Uma espécie de aluguel de espaço para os servidores e equipamentos de TI dentro de um data center), nuvem privada e híbrida, conexão com provedores públicos e edge computing (é uma forma de processar os dados mais perto de onde eles são gerados).

Para garantir a estabilidade das operações, a empresa investe na verticalização da matriz energética com o apoio de uma usina solar de cerca de 2,7 MWp integrada à rede elétrica, somando-se à experiência de 26 anos do grupo ABL em telecomunicações e infraestrutura crítica.

Entenda os termos:

Data Center: É um grande centro de processamento e armazenamento de dados. Trata-se de um prédio seguro, com energia ininterrupta e refrigeração industrial, onde ficam reunidos milhares de servidores que guardam sites, sistemas e arquivos de empresas e aplicativos.

É um grande centro de processamento e armazenamento de dados. Trata-se de um prédio seguro, com energia ininterrupta e refrigeração industrial, onde ficam reunidos milhares de servidores que guardam sites, sistemas e arquivos de empresas e aplicativos. Colocation: É o modelo em que uma empresa não precisa construir seu próprio data center. Ela simplesmente aluga espaço (como um rack) dentro de uma estrutura profissional de terceiros para colocar suas próprias máquinas, aproveitando a segurança, a energia e a internet de alta performance do local.

É o modelo em que uma empresa não precisa construir seu próprio data center. Ela simplesmente aluga espaço (como um rack) dentro de uma estrutura profissional de terceiros para colocar suas próprias máquinas, aproveitando a segurança, a energia e a internet de alta performance do local. Edge Computing: É a descentralização do processamento. Em vez de mandar todos os dados para um data center gigante e distante, a computação de borda (edge) usa mini unidades espalhadas pelas cidades para processar a informação bem perto de onde ela é gerada, reduzindo drasticamente o tempo de resposta (latência).