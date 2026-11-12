Trânsito

Interdição na Rua XV com a Marechal Deodoro alteram o trânsito de Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 12/11/26 07h24
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Desvio na Linha Verde para obras no Xaxim. Foto: Divulgação / Secom

Motoristas e passageiros do transporte coletivo enfrentam bloqueios noturnos no coração da Região Central a partir desta quinta-feira (12). As intervenções no cruzamento da Rua XV de Novembro com a Avenida Marechal Deodoro concentram os principais impactos viários da semana, que também conta com obras de requalificação na Avenida Anita Garibaldi e a reta final de adaptação no Setor Histórico.

Bloqueios e Interdições

Cruzamento da Rua XV de Novembro com a Marechal Deodoro

  • Data: 12 e 13 de novembro de 2026
  • Local: Região Central de Curitiba
  • Duração prevista: 48 horas (das 22h às 5h)
  • Impacto: Interdição total de um dos cruzamentos mais movimentados do Centro para serviços de recapeamento asfáltico noturno. O fluxo de veículos é desviado pelas vias adjacentes durante a madrugada, exigindo atenção redobrada dos motoristas e provocando alterações pontuais nos itinerários do transporte coletivo.

Obras e Intervenções Viárias

Avenida Anita Garibaldi (Sentido Bairro)

  • Data: A partir de 12 de novembro de 2026
  • Local: Trecho entre as ruas Deputado Mário de Araújo e São Salvador (Ahú)
  • Duração prevista: 60 dias (conclusão em janeiro de 2027)
  • Impacto: Obras de requalificação urbana causam estreitamento de pista e lentidão nos horários de pico. Motoristas devem buscar rotas alternativas pela Rua Alberto Folloni.

Alteração nas obras da trincheira do Xaxim

  • Data: Desde terça-feira, 10 de novembro de 2026.
  • Local: Linha Verde, próximo às obras da trincheira da Vila São Pedro.
  • Impacto: Motoristas precisam usar um desvio pela pista local entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. A mudança é necessária para permitir novas etapas das obras, iniciadas em fevereiro deste ano, que vão melhorar a conexão viária entre os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso

Mudanças de Sentido e Circulação

Rua Nestor de Castro (Setor Histórico)

  • Data: A partir de 10 de novembro de 2026 (em processo de adaptação)
  • Local: Entre a Praça Tiradentes e a Rua Barão do Serro Azul
  • Duração prevista: Mudança definitiva
  • Impacto: A via passou a operar em sentido único para otimizar o fluxo de ônibus e reduzir conflitos com pedestres. Faltam 3 dias para o término do período de orientação intensiva da Setran e da Guarda Municipal no local.
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