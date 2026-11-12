Interdição na Rua XV com a Marechal Deodoro alteram o trânsito de Curitiba

Motoristas e passageiros do transporte coletivo enfrentam bloqueios noturnos no coração da Região Central a partir desta quinta-feira (12). As intervenções no cruzamento da Rua XV de Novembro com a Avenida Marechal Deodoro concentram os principais impactos viários da semana, que também conta com obras de requalificação na Avenida Anita Garibaldi e a reta final de adaptação no Setor Histórico.

Bloqueios e Interdições

Cruzamento da Rua XV de Novembro com a Marechal Deodoro

Data: 12 e 13 de novembro de 2026

12 e 13 de novembro de 2026 Local: Região Central de Curitiba

Região Central de Curitiba Duração prevista: 48 horas (das 22h às 5h)



48 horas (das 22h às 5h) Impacto: Interdição total de um dos cruzamentos mais movimentados do Centro para serviços de recapeamento asfáltico noturno. O fluxo de veículos é desviado pelas vias adjacentes durante a madrugada, exigindo atenção redobrada dos motoristas e provocando alterações pontuais nos itinerários do transporte coletivo.

Obras e Intervenções Viárias

Avenida Anita Garibaldi (Sentido Bairro)

Data: A partir de 12 de novembro de 2026

A partir de 12 de novembro de 2026 Local: Trecho entre as ruas Deputado Mário de Araújo e São Salvador (Ahú)

Trecho entre as ruas Deputado Mário de Araújo e São Salvador (Ahú) Duração prevista: 60 dias (conclusão em janeiro de 2027)



60 dias (conclusão em janeiro de 2027) Impacto: Obras de requalificação urbana causam estreitamento de pista e lentidão nos horários de pico. Motoristas devem buscar rotas alternativas pela Rua Alberto Folloni.

Alteração nas obras da trincheira do Xaxim

Data: Desde terça-feira, 10 de novembro de 2026.

Desde terça-feira, 10 de novembro de 2026. Local: Linha Verde, próximo às obras da trincheira da Vila São Pedro.

Linha Verde, próximo às obras da trincheira da Vila São Pedro. Impacto: Motoristas precisam usar um desvio pela pista local entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. A mudança é necessária para permitir novas etapas das obras, iniciadas em fevereiro deste ano, que vão melhorar a conexão viária entre os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso

Mudanças de Sentido e Circulação

Rua Nestor de Castro (Setor Histórico)

Data: A partir de 10 de novembro de 2026 (em processo de adaptação)

A partir de 10 de novembro de 2026 (em processo de adaptação) Local: Entre a Praça Tiradentes e a Rua Barão do Serro Azul

Entre a Praça Tiradentes e a Rua Barão do Serro Azul Duração prevista: Mudança definitiva



Mudança definitiva Impacto: A via passou a operar em sentido único para otimizar o fluxo de ônibus e reduzir conflitos com pedestres. Faltam 3 dias para o término do período de orientação intensiva da Setran e da Guarda Municipal no local.