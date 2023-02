Com mais de 350 atrações, o Festival de Curitiba divulgou nesta semana a programação oficial das mostras teatrais, eventos e programas culturais que acontecem entre os dias 27 de março e 9 de abril.

Com nova curadoria, a 31ª edição do Festival contempla estreias nacionais, espetáculos premiados, peças internacionais e a volta do Fringe, além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia. Os ingressos estão à venda no site oficial www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física no Shopping Mueller (Piso L3), atendendo durante o feriadão de Carnaval, no sábado (18), domingo (19) e segunda-feira (20) no horário normal do shopping, na terça-feira (21) das 14h às 20h, e na Quarta-Feira de Cinzas (22), das 12h às 22h.

“Essa é uma grande oportunidade para aqueles que ficarão em Curitiba no Carnaval e querem garantir os ingressos para os espetáculos e eventos do Festival de Curitiba, pois várias atrações estão sendo muito procuradas. Na bilheteria física, além das vendas, o público poderá contar com o atendimento da nossa equipe, que, muitas vezes, ajuda na escolha dos espetáculos. Além disso, também poderá adquirir um exemplar do nosso Guia de Programação”, explica Filipe Reblin, coordenador de bilheteria do Festival de Curitiba.

Acompanhe todas as novidades e informações pelo site do Festival de Curitiba www.festivaldecuritiba.com.br, pelas redes sociais disponíveis no Facebook @fest.curitiba, pelo Instagram @festivaldecuritiba e pelo Twitter @Fest_curitiba.

Valores

Mostra Lucia Camargo – De R$ 00 a R$ 80,00 (entrada inteira), + taxa administrativa.

Risorama – De R$ 40 a R$ 80,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Fringe – De R$ 0 a R$ 70 (entrada inteira) + taxa administrativa

MishMash – De R$ 30 a R$ 60,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Programa Guritiba – De R$ 30 a R$ 60,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Gastronomix – De R$ 15 a R$ 30 (entrada inteira) + taxa administrativa

*Estudantes de teatro e artistas profissionais contam com ingressos promocionais de R$ 50 e R$ 25. Verifique as condições especiais para colaboradores de empresas apoiadoras.

Serviço

O que: 31.º Festival de Curitiba

Quando: De 27/03 a 09/04 de 2023.

Valores: Os ingressos vão de R$ 0,00 até R$ 80,00 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L3), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo

