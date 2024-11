Festival de Cinema da Lapa: filmes e shows para assistir de graça

Quatro filmes de longa-metragem da última safra de produções brasileiras vão disputar o Troféu Tropeiro em diversas categorias no 15° Festival de Cinema da Lapa, uma das mais importantes celebrações do cinema nacional e um dos melhores festivais do Sul do Brasil, festejando e premiando o talento dos profissionais do audiovisual.

O evento acontece de 7 a 10 de novembro, promovido pelo Instituto Histórico e Cultural da Lapa numa das cidades históricas mais bem preservadas do Paraná e um dos destinos turísticos favoritos do estado. O Festival foi idealizado e é dirigido desde a sua primeira edição por Maria Inês Borges da Silveira, atual presidente da Accur – Academia de Cultura de Curitiba.

A partir do dia 7 de novembro (quinta-feira), o festival exibe 25 filmes de múltiplos gêneros e voltados para diversas faixas etárias, com a presença de atores, diretores e outras personalidades das artes. O filme de abertura vai ser “Silvio”, do diretor Marcelo Antunez, que encena momentos importantes da vida da maior celebridade da história de nossa televisão, Silvio Santos, recentemente falecido. No filme Silvio é interpretado pelos atores Rodrigo Faro e Vinícius Ricci, este último vai estar presente nessa noite.

No dia 8 (sexta-feira) será atribuído o Troféu Tropeiro em homenagem ao ator Stepan Nercessian por sua extraordinária carreira de mais de cinquenta anos no cinema e na TV do nosso país. Stepan também é responsável por um relevante trabalho social na presidência do Retiro dos Artistas, instituição centenária que acolhe artistas brasileiros de terceira idade. Em seguida será apresentada a comédia “Férias Trocadas”, que é protagonizada pela atriz Carol Castro, atriz que gravou uma série na Lapa. O filme tem direção de Bruno Barreto, que já teve filme indicado ao Oscar.

No dia 9 (sábado), a grande atração vai ser o filme “De Repente, Miss!”, dirigido por Hsu Chien, numa sessão que vai contar com a presença da consagrada comediante Fabiana Karla e de Gianlucca Mauad, que foi o ator principal da novela “A Infância de Romeu e Julieta” e é um ídolo teen com mais de um milhão de seguidores no Instagram.

No dia 10 (domingo) à tarde a atração principal vai ser o documentário “Ninguém é Campeão Sozinho”, que tem grande importância para a cidade da Lapa, porque conta a trajetória do goleiro Carlos Pierin, o Lalá, que nasceu e iniciou sua carreira na cidade, onde ainda residem muitos de seus parentes. Lalá consagrou-se como um dos maiores jogadores da fase áurea do Santos Futebol Clube, num período em que Pelé era a estrela do time. Ele vai estar presente e será homenageado pelo festival e pela Prefeitura Municipal da Lapa. E na noite de domingo vai acontecer a cerimônia de encerramento, com a premiação dos filmes concorrentes de longa e curta-metragem, que disputam o Troféu Tropeiro em diversas categorias.

Atrações musicais

Atrações musicais também fazem parte do cardápio do Festival, que neste ano vai apresentar o Quarteto de Cordas da Orquestra Ladies Ensemble na cerimônia de abertura. Na sexta-feira o ator e cantor Danilo Mesquita vai apresentar um pocket show com músicas autorais e na cerimônia de premiação o ator e cantor Daniel Del Sarto vai interpretar grandes canções que fizeram parte da trilha de filmes famosos.

Os alunos das escolas públicas da Lapa recebem atenção especial através de uma mostra de filmes de curtas-metragens infantis e da exibição do longa-metragem de animação “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca”. O filme infanto-juvenil “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” vai ter uma exibição especial com acessibilidade adequada para jovens com deficiência visual ou auditiva.

Destaque na produção paranaense

O Festival de Cinema da Lapa sempre dá destaque especial para a produção paranaense, e nesta edição filmes de curta e média-metragem do estado vão ser exibidos em mostra competitiva e em sessão especial. Teremos também este ano a tradicional Sessão da Meia-Noite, com o longa-metragem paranaense “A Macabra Biblioteca do Dr. Luchetti”, que vai contar com a presença do diretor especialista no gênero horror Paulo Biscaia, e dos protagonistas do filme.

Além de oficinas do projeto Ações Educativas, realizadas em escolas lapeanas num período anterior ao festival, neste ano serão oferecidas à população em geral oficinas de Gravação de Vídeos com o Celular, e de Interpretação Para Cinema e TV Para Adolescentes.

Nesta edição o evento vai estar sediado no moderno e confortável auditório da Secretaria da Educação da Lapa. Todas as atividades são inteiramente gratuitas, o que democratiza o acesso da população lapeana e de cidades vizinhas às sessões de filmes e oficinas, e permite o contato direto do público com personalidades do nosso cinema e da TV.

Serviço

Festival de Cinema da Lapa

Data: 7 a 10 de novembro de 2024 (em diversos horários)

Local: Auditório da Secretaria de Educação da Lapa

Rua Barão do Rio Branco, 1861 – Centro Histórico, Lapa – PR

Entrada gratuita

Acesse a programação completa pelo site do Festival:

www.festivaldecinemadalapa.com

PROGRAMAÇÃO DO 15º FESTIVAL DA LAPA 2024

De 07 a 10/11 no Auditório da Secretaria Estadual de Educação

Rua Barão do Rio Branco, 1861

ENTRADA FRANCA EM TODAS AS SESSÕES E ATIVIDADES

Apresentadores:

Gustavo Piaskoski e Valenthina Rodarte

07/11 (quinta-feira)

9h – Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Infantis (sessão 1):

Meu Nome é Maalum – direção de LuisaCopetti

Sonhos de Isah – direção de João Ricardo Cunha

Pororoca – direção de Fernanda Roque e Francis Frank

Apolo – direção de Lincoln Masterson e Camila Alexandroni

A Baleia Mágica – direção de Douglas Alves Ferreira

Era Uma Noite de São João – direção de Bruna Velden

Super Heróis – direção de Rafael de Andrade

Classificação indicativa: Livre

13h30 – Sessão Infantil 1:

Teca e Tuti: Uma Noite Na Biblioteca – direção de Diego M. Doimo, Eduardo Perdido, Tiago Mal

Sinopse: A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. QuandoTeca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora.

Classificação indicativa: livre

16h – Sessão especial de Acessibilidade

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo – direção de Mauricio Eça

Sinopse:Quando Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir para salvá-lo. Enquanto investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos do bairro do Limoeiro.

Classificação indicativa: 10 anos

19h30

Cerimônia de Abertura

Show com o Quarteto de Cordas da Orquestra Ladies Ensemble

Apresentação dos filmes premiados realizados durante as oficinas do projeto Ações Educativas

Mostra Competitiva de Longas-Metragens 1:

Silvio – direção de Marcelo Antunez

Presença do diretor e do ator Vinicius Ricci

Sinopse: Durante um sequestro, o apresentador Silvio Santos precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Classificação indicativa: 14 anos

08/11 (sexta-feira)

9h – Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Infantis (sessão 2):

Meu Nome é Maalum – direção de LuisaCopetti

Sonhos de Isah – direção de João Ricardo Cunha

Pororoca – direção de Fernanda Roque e Francis Frank

Apolo – direção de Lincoln Masterson e Camila Alexandroni

A Baleia Mágica – direção de Douglas Alves Ferreira

Era Uma Noite de São João – direção de Bruna Velden

Super Heróis – direção de Rafael de Andrade

Classificação indicativa: Livre

13h30 – Sessão Infantil 2:

Teca e Tuti: Uma Noite Na Biblioteca – direção de Diego M. Doimo, Eduardo Perdido, Tiago Mal

Sinopse: A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. Quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora.

Classificação indicativa: Livre

16h – Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Paranaenses:Sessão 1

Quarto Vazio – Julia Vidal

Bença – direção de Mano Cappu

Emerenciana – direção de Larissa Nepomuceno

O Fim da Imagem – direção de Gil Baroni

Classificação indicativa: 14 anos

18h- Abertura da Exposição “Minha Terra”, com obras do artista plástico Geraldo do Valle e do Projeto “A Arte Transforma Vidas”

Lançamento do livro de crônicas “Penso Assim..”, de Valeria Borges da Silveira

Local: Theatro São João

19h30

Show do ator, cantor e compositor Danilo Mesquita

Entrega do Troféu Tropeiro para o ator Stepan Nercessian em homenagem à sua carreira no cinema e na televisão

Mostra Competitiva de Longas-Metragens 2:

Férias Trocadas – direção de Bruno Barreto

Sinopse: José Eduardo é dono de uma escolinha de futebol e ganha numa rifa uma viagem com a mulher e a filha blogueira para Cartagena. Já José Eduardo, o Edu, é um empresário bem-sucedido que vai sair de férias com a esposa e o filho tiktoker.

24h

Sessão da Meia-Noite:

A Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti – direção de Paulo Biscaia

Presença do diretor e da atriz Caroline Roehrig e dos atores Ed Canedo e Kenny Rogers

Sinopse: Em uma trama que atravessa décadas e continentes, o detetive Clayton é arrastado para uma teia de mistério ao atender a porta de seu escritório em Curitiba. Entre as sedutoras Helen Zola e Vonetta, ele descobre uma a busca do abominável Dr. Zola por uma biblioteca lendária. Criaturas sobrenaturais, segredos sombrios ajudam a revelar uma batalha entre o passado e presente. Inspirado pelo universo do ‘papa do pulp’ brasileiro Rubens Francisco Lucchetti(1930-2024).

Classificação indicativa: 14 anos

09/11 (sábado)

10h – Outorga pelo IHCL- Instituto Histórico e Cultural da Lapa, da Comenda “Tropeiro da Lapa” para José Fachini

Local: Auditório do Receptivo Turístico (Parque Linear)

14 – Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Paranaenses:Sessão 2



A Trilha Sonora de Um Bairro – direção de Betinho Celanex

As Rodas de Piraquara – direção de Gabriel Reis

Mulheres Indígenas da BR 277 – direção de TayllaSirino e co-direção de Herminia Motta

Pano Pra Caetano – direção de Gabriel Lachovski

Classificação indicativa: 10 anos

16h30 – Palestra do diretor HsuChien: Assistência de Direção

19h30 – Mostra Competitiva de Longas-Metragens 3:

De Repente, Miss! – direção de HsuChien

Presença do diretor, da atriz Fabiana Karla e do ator GianluccaMauad

Sinopse: No auge da crise da meia-idade, uma mãe em tempo integral fará de tudo para conquistar a amizade e a admiração da filha adolescente, enfrentando até mesmo seus medos ao participar de um concurso de beleza em um resort de verão.

Classificação indicativa: 12 anos

10/11 (domingo)

14h – Mostra Especial de Filmes Paranaenses:

Vô Nicolau – direção de Pedro Merege

QUEM? Levou a linha RETTA para passear… – direção de Estevan Silvera

Tab-moi-inda-ré – O Repovoador – direção de Beto Carminatti

Classificação indicativa: 10 anos

16h – Mostra Competitiva de Longas-Metragens 4:

Ninguém é Campeão Sozinho – direção de Elder Fraga

Presença do lapeano Carlos Pierin, o Lalá, ex-goleiro da época áurea do Santos Futebol Clube, que será homenageado pelo festival e pela Prefeitura Municipal da Lapa. Participação especial da UTIL – Universidade da Terceira Idade da Lapa.

Sinopse: Documentário sobre o goleiro nascido na Lapa Carlos Pierin, o Lalá, goleiro do Santos que jogou com Pelé, Pepe e Coutinho no time histórico por três anos entre 1959 e 1961.

Classificação indicativa: Livre

19h30

Cerimônia de Encerramento

Show “Músicas Inesquecíveis do Cinema”, com Daniel Del Sarto

Premiação das Mostras Competitivas

OFICINAS PRÁTICAS:

07/11 – 14h às 17h

Gravação de Vídeos com o Celular – ministrada por Gabriel Topin

08/11 – 14h às 17h

Interpretação no Cinema e na TV Para Adolescentes – ministrada por Luana Lima

Local: Centro da Juventude da Lapa