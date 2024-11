Festival de alfajores argentinos em Curitiba: saiba onde provar

Em Curitiba, uma verdadeira experiência argentina aguarda aqueles que amam o sabor inconfundível dos alfajores. O Medialuna, referência na culinária portenha da cidade, surpreende com um cardápio irresistível: 10 sabores diferentes de alfajores, cada um mais delicioso e autêntico que o outro, e com preços a partir de R$ 11,60. Não importa se você prefere um toque doce ou algo mais ousado, no Medialuna há um alfajor para cada gosto — e para cada saudade dos hermanos.

Aberto desde 2019, o Medialuna é fruto do sonho do argentino Abel Blumenkrantz, que trouxe para Curitiba as receitas de sua infância, criando um espaço que transborda sabor e memórias. Muito mais do que medialunas e empanadas, o carro-chefe da casa são os alfajores, com combinações que vão do clássico ao sofisticado.

Aqui estão os dez sabores que fazem do Medialuna um destino obrigatório para os amantes de alfajores:

Maisena – Um clássico: massa macia de maisena recheada com doce de leite e coco, ideal para todas as idades.

Marplatense – O favorito dos argentinos: bolacha de chocolate caseira, recheada com doce de leite e coberta com chocolate meio amargo.

Santafesino – Um alfajor triplo com camadas de massa folhada, recheio generoso de doce de leite e glacê de limão.

Castaña – Massa de baunilha recheada com doce de leite e caramelo de castanha-do-Pará, criando um sabor equilibrado e sofisticado.

Maní – Massa de cacau com recheio duplo de ganache de chocolate meio amargo e doce de leite, coberto com chocolate meio amargo e amendoim tostado.

Bonbon – Bolacha de baunilha recheada com creme de amendoim doce, banhada com uma camada metade chocolate branco, metade meio amargo.

Bocadito – Bolacha de cacau 100% recheada com creme de chocolate branco batido com doce de leite argentino e coberta com granulado de chocolate meio amargo.

Limon – Bolacha caseira de limão com recheio cremoso de limão e banho de chocolate branco, refrescante e surpreendente.

Patagonia – Bolacha de cacau 70% com recheio duplo de doce de leite e frutas vermelhas, coberta com chocolate meio amargo.

Malbec – Bolacha de cacau 70% recheada com doce de leite e creme de chocolate ao vinho malbec, finalizada com redução de vinho tinto seco e coberta com chocolate meio amargo.

Para quem quer experimentar diferentes combinações, o Medialuna também oferece o combo de três alfajores à escolha, por R$ 33,20. Essa opção permite montar um trio de sabores, ideal para presentear ou para se deliciar.

Localizado no bairro Alto da XV, o Medialuna é o destino certo para quem deseja se sentir um pouco mais perto da Argentina sem sair de Curitiba.

Serviço

Medialuna Sabores Argentinos

Loja Alto da XV: Rua Sete de Abril, 698 – Alto da XV (Fácil estacionamento nas ruas laterais)

Horário de funcionamento: de segunda a Sábado das 9h às 21h.

Instagram: www.instagram.com/medialunaarg

Site: www.medialuna.com.br