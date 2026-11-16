Pela primeira vez desde sua criação, em 1992, o Festival de Curitiba não será realizado em março. Em 2027, o evento acontecerá entre os dias 16 e 29 de agosto, marcando uma mudança inédita no calendário para celebrar sua 35ª edição. A alteração vale para toda a programação, incluindo espetáculos, mostras e eventos paralelos.

A decisão faz parte dos preparativos para a edição comemorativa e permitirá adequar o planejamento aos prazos de captação de recursos e produção cultural. A mudança está confirmada apenas para 2027. A organização ainda avaliará se o festival continuará em agosto nos anos seguintes.

O que muda no Festival de Curitiba em 2027?

Todas as atrações acompanharão o novo calendário, incluindo a Mostra Lucia Camargo, o Fringe, a Rodada de Conexões, o Interlocuções, a Mostra Surda, o Gastronomix, o Guritiba, o MishMash e o Risorama.

A programação ainda não foi divulgada, mas a direção já negocia atrações nacionais e internacionais para celebrar a trajetória do evento, considerado um dos principais encontros das artes cênicas do Brasil.

“São 35 edições de uma história extraordinária, construída com artistas, produtores, parceiros e um público que abraçou o Festival desde o primeiro dia. Chegar até aqui com essa dimensão é motivo de muito orgulho e celebração. Para 2027, decidimos experimentar um novo período do ano, que nos permitirá organizar essa edição comemorativa com ainda mais planejamento”, afirma Leandro Knopfholz, diretor do Festival de Curitiba.

Festival reuniu mais de 200 mil espectadores

Na última edição, o Festival de Curitiba reuniu mais de 200 mil espectadores em teatros e diferentes espaços da capital paranaense. Foram mais de 400 atrações, incluindo mais de 100 eventos gratuitos.

Para Fabíula Bona Passini, diretora do Festival de Curitiba, a mudança representa uma oportunidade de experimentar novas possibilidades de programação e aproximação com o público.

“Queremos que os 35 anos sejam uma grande festa do teatro e da cultura. Estamos preparando uma edição muito especial, que vai celebrar tudo o que construímos até aqui e, ao mesmo tempo, apontar para o futuro. Agosto será uma novidade para todos nós, e estamos animados com as possibilidades que essa experiência pode trazer”, afirma.

A organização ainda não anunciou os espetáculos confirmados, os preços dos ingressos nem o início das vendas para 2027.