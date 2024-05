Festival Coolritiba é neste sábado: veja line-up e programação completa

Ingressos a postos porque o festival mais cool do Brasil está chegando. No próximo sábado (18), música, arte, moda e cultura urbana invadem Curitiba no Festival Coolritiba, com os maiores nomes da música como Milky Chance, Lulu Santos, Kevin O Chris, WIU, Marina Sena, BaianaSystem e mais. Quem não quer perder nada do line up épico, já pode montar o roteiro. O evento divulgou os horários de cada show, que vão de 12h30 até 00h30, quando começa a última atração do dia.

Uma das novidades do evento é que esse ano os shows se dividirão em 3 espaços: Cool Stage, que será o palco principal; Super Cool Stage, localizado na Ópera de Arame e o Lab Stage, com atrações locais, no Labmoda. Os últimos ingressos estão à venda pelo site oficial http://coolritiba.art.br ou na bilheteria física no piso L4 do Shopping Mueller. O espaço temático do festival contará com venda de ingressos sem taxas, informações sobre o festival e venda de produtos oficiais da marca.

Com realização da Seven Experience, o Coolritiba chega à sua sexta edição, ocupando um lugar fixo no calendário dos melhores eventos do país, e mais uma vez, está repleto de surpresas que tornam a experiência cada vez mais inesquecível. Apresentado por PayBrokers, patrocínio Apostou.com e Mobilidade Oficial Buser, tem o apoio Pop Me e Prefeitura de Curitiba. Além disso, o festival também repete a parceria de sucesso e traz Budweiser como cerveja oficial.

Line-up 2024

Lulu Santos, Milky Chance, Seu Jorge, Kevin O Chris, WIU, Marina Sena, BaianaSystem, Armandinho, Poesia Acústica, Papas da Língua, Supercombo, Rubel, Tasha e Tracie, FBC, Ana Frango Elétrico, Lou Garcia, Capim Limão, Castel, Janine Mathias, Pecaos e Peci.

Da pista ao camarote

Quem quiser curtir o festival, poderá optar entre 3 opções de ingressos:

– PISTA: acesso a todos os palcos e a todas as áreas do evento, exceto Camarote e Cool Experience;

– CAMAROTE: o espaço possui entrada exclusiva no festival; acesso à área elevada e com cobertura; bares, alimentação e banheiros exclusivos; Bar de drinks; Área exclusiva em frente ao palco principal; acesso a pista e todas as áreas do evento.

– COOL EXPERIENCE: um pacote completo que cria uma experiência exclusiva no Coolritiba: acesso a todas as áreas do evento; Entrada exclusiva; acesso ao CAMAROTE e seus serviços; acesso à PISTA; Copo do evento; Lounge exclusivo em área coberta e elevada com open bar e food, além de visão privilegiada do palco principal; Área exclusiva em frente ao palco principal; Áreas de descanso e muito mais.

Experiências radicais e inesquecíveis

Embalando o melhor line up, o Coolritiba oferece uma experiência completa e com muita adrenalina. Intervenções artísticas, ativações, danças, malabares, grafite, além de atrações radicais como a Skyfall e a Tirolesa.

O maior Labmoda de todos os tempos

Reafirmando o compromisso com a cultura local e trazendo a mistura de moda, arte e música que são a cara do evento, o Coolritiba repete a parceria com o Labmoda, que além do Mercado Labmoda com cerca de 30 marcas curitibanas, também terá um palco dedicado a artistas locais, como Capim Limão, Castel, Janine Mathias, Pecaos e Peci.

Cool Store

Copos, bonés, óculos de sol, cangas, canudos ecológicos e ecobags são alguns dos produtos oficiais do evento que estarão à venda em um dos pontos mais movimentados do evento: A Cool Store. Além disso, estarão disponíveis também produtos de parceiros do festival.

