Curitiba recebe, neste domingo (19), a primeira edição da Copa Curitiba de Skate, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). A etapa inicial da competição será disputada na pista da Praça Parigot, na Rua Dr. Levy Buquera, no Sítio Cercado, das 10h às 17h. A pista do Sítio Cercado passou por reforma, requalificação e ganhou obstáculos inéditos, em abril.

As inscrições são gratuitas e começam a ser realizadas no local, a partir das 9h. Podem participar da Copa Curitiba de Skate crianças, jovens e adolescentes, de 6 a 17 anos, e as categorias serão divididas em Infantil Masculino e Feminino (6 a 9 anos), Mirim Masculino e Feminino (10 a 13 anos) e Iniciante (14 anos ou mais). As vagas serão limitadas a 20 por categoria.

“Em Curitiba o skate sempre fez parte do cotidiano da cidade. A pista do Gaúcho e a do Jardim Ambiental foram inauguradas ainda na década de 1970. Hoje a cidade já conta com 37 pistas espalhadas pelas dez regionais da cidade. Daqui surgiram grandes ídolos do esporte, como o Ferrugem, e com esta competição que estamos criando esperamos que novos campeões e atletas olímpicos surjam em pouco tempo em Curitiba”, afirmou o secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Junior.

Regulamento

A Copa será disputada em cinco etapas e mais uma etapa bônus, e será usada a forma de disputa “Linha de Manobras” de acordo com os seguintes critérios de avaliação:

Dificuldade das manobras: para uma melhor pontuação é necessário observar as suas variações que são Backside, Frontside, Giro, Switch Stance, Fakie, Nollie e Inovação;

Velocidade: quanto maior a velocidade alcançada durante a apresentação, melhor será a pontuação;

Estilo: consiste na plasticidade que o atleta consegue colocar nas manobras executadas;

Aproveitamento da área: utilizar toda área de competição, mostrando domínio sobre o maior número de obstáculos possíveis;

Criatividade: consiste na forma como o skatista coloca manobras diferenciadas e inovadoras durante a apresentação em relação aos demais competidores;

Constância/fluidez: consiste na execução dos critérios de uma forma segura, sem erros e de forma harmoniosa.

Classificação e pontuação

1º lugar – 300 pontos

2º lugar – 260 pontos

3º lugar – 230 pontos

4º lugar – 210 pontos

5º lugar – 200 pontos

Próximas etapas

A 2ª etapa acontece no dia 9 de junho, na Praça Soldado Wagner – na esquina das Ruas Enette Dubard com Carlos Munhoz da Rocha, no Tatuquara. Já a 3ª etapa seletiva será no dia 4 de agosto, na Praça Saturno, na Rua Capitão Domingos Castellano, 150, no Santo Inácio. A 4ª etapa será no dia 8 de setembro, no CEL Avelino Vieira, na Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233, no Bacacheri e a 5ª e última será no dia 10 de novembro, na Pista do Tarumã, na Av. Victor Ferreira do Amaral, 1749.

Serão premiados os cinco melhores skatistas de cada categoria em cada etapa, com troféu e/ou medelha. Ao término da 5ª etapa serão premiados os melhores skatistas ranqueados de cada categoria da Copa Curitiba de Skate 2024. A premiação final dos melhores skatistas ranqueados na Copa Curitiba de Skate 2024 será divulgada posteriormente através de nota oficial. Confira aqui o regulamento geral da competição.

