Festival Brasil Sabor oferece gastronomia paranaense até 31 de maio

O Festival Brasil Sabor está na sua 20ª edição em maio, reunindo cerca de 40 restaurantes de sete municípios paranaenses. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR) com apoio do Viaje Paraná, segue até 31 de maio e apresenta pratos que destacam a diversidade cultural e culinária do Estado.

Os estabelecimentos participantes estão em Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Matinhos, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

O festival busca valorizar talentos regionais e fortalecer o turismo gastronômico no Paraná. Cada restaurante oferece um prato especial criado exclusivamente para a programação, permitindo que visitantes e moradores experimentem sabores que refletem as tradições e etnias presentes no Estado. As informações são da Agência Estadual de Notícias.

O restaurante Limoeiro Casa de Comidas, em Curitiba, participa do festival desde 2013. A chef Vânia Krekniski, proprietária do estabelecimento, prioriza o uso de produtos locais, incluindo insumos com Indicação Geográfica, selo que comprova qualidade e exclusividade. O prato escolhido para esta edição é Ossobuco com Risotto alla Milanese, que combina carne cozida lentamente com risoto cremoso perfumado com açafrão.

A Cantina do Délio, também na Capital, apresenta o Gnocchi Sugo Con Burrata Gratinada, nhoque artesanal com molho sugo e burrata gratinada. O gestor César Canabrava destaca que a participação em festivais ajuda a atrair turistas e aumentar a visibilidade do restaurante, vencedor de premiações no setor gastronômico paranaense.

O Bar do Alemão, tradicional ponto turístico do Centro Histórico de Curitiba que completa 47 anos em 2025, oferece o Marreco à Moda Alsaciana, prato exclusivo do festival. A receita inclui coxa e sobrecoxa de marreco confitada, servida com spätzle amanteigado, repolho roxo alemão e bolinhos de miúdos. Segundo o sócio Jorge Tonatto, o estabelecimento produz cerca de 15 mil canequinhos de steinegger mensalmente e recebe grande fluxo de visitantes.