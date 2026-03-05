Festival Bom Gourmet cresce e começa nesta sexta em cinco cidades do Paraná

Maior, mais abrangente e ainda mais saboroso. Em 2026, o Festival Bom Gourmet chega com duas grandes novidades: o evento passa a acontecer simultaneamente em cinco cidades do Paraná e ganha uma semana a mais de programação. A 23ª edição terá quatro semanas de duração, começando já nesta sexta-feira, dia 6 de março, e indo até 5 de abril, oferecendo mais tempo para o público aproveitar os menus e as experiências exclusivas.
Além de Curitiba, o festival será realizado em Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá. A expansão reforça a presença do festival no cenário nacional. O evento acumula edições em Porto Alegre, Florianópolis, Balneário Camboriú, Goiânia e São Paulo e, agora, amplia sua atuação no Paraná, levando o projeto para diferentes regiões do estado, valorizando a gastronomia local e conectando novos públicos.
Ao todo, a edição reúne mais de 150 estabelecimentos nas cinco cidades, formando um amplo panorama da gastronomia paranaense.
Em Curitiba, o festival mantém o formato que consolidou o sucesso do projeto: menus completos com entrada, prato principal e sobremesa, servidos no almoço e no jantar, todos os dias e horários de funcionamento dos restaurantes participantes, com preços fixos de R$ 84, R$ 104 e R$ 124.
>>> Confira a lista completa dos restaurantes participantes de Curitiba
A proposta segue atrativa e sempre convidativa: permitir que o público saiba aonde vai comer, o que vai experimentar e quanto vai pagar, transformando o período em uma oportunidade para explorar novos sabores, revisitar casas queridas e montar um verdadeiro roteiro gastronômico pela cidade.
Novidades e experiências para o público
A edição de 2026 traz novidades que ampliam as possibilidades de consumo. Em alguns restaurantes, haverá a opção de prato principal avulso no almoço, de segunda a sexta-feira, oferecendo uma alternativa prática para quem deseja aproveitar o festival durante a semana. A lista de restaurantes participantes ao final.
Outra experiência especial será a oferta de menus com harmonização de vinhos em restaurantes selecionados, proporcionando combinações pensadas para valorizar ainda mais cada etapa do menu.
A edição também conta com a parceria na promoção Junte e Troque. Ao acumular R$ 300 em notas fiscais de consumo no Festival Bom Gourmet e cadastrá-las no aplicativo do evento, o cliente poderá trocar por um voucher de R$ 50 para consumo no buffet de sorvetes de um dos patrocinadores. Serão disponibilizados 300 vouchers ao longo da campanha.
As notas fiscais cadastradas para a ação promocional também podem contribuir com uma causa social. Após enviar a nota pelo aplicativo do Festival (para poder pontuar para o Junte&Troque), o cliente pode depositá-la, sem CPF, nas urnas disponíveis nos restaurantes participantes.
As notas arrecadadas serão destinadas ao Hospital Erasto Gaertner por meio do programa Nota Paraná, gerando créditos que se convertem em recursos para tratamento oncológico, assistência a pacientes e melhorias na estrutura hospitalar. O restaurante não arrecada valores e não realiza nenhum processo financeiro, atuando apenas como ponto de coleta.
Bom Gourmet cresce com a gastronomia paranaense
Com mais de 11 anos de história, o Festival Bom Gourmet consolida-se como uma plataforma que conecta público, restaurantes e marcas, estimula o consumo qualificado e fortalece o setor de alimentação fora do lar.
Para Andrea Sorgenfrei, CEO do Bom Gourmet, a expansão representa um novo alcance para o projeto. “O Festival Bom Gourmet cresce junto com a gastronomia do Paraná. Ao acontecer simultaneamente em cinco cidades, ampliamos o acesso do público a experiências gastronômicas planejadas e fortalecemos ainda mais a conexão entre consumidores, restaurantes e todo o ecossistema do setor.”
Para Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet, o principal diferencial está na experiência. “O festival cria um ambiente de descoberta. O público experimenta novos sabores, conhece estabelecimentos e passa a olhar para a própria cidade com outros olhos”, revela.
>>> Confira a lista completa dos pratos de todos os restaurantes participantes
Restaurantes participantes – Curitiba
- 911 Diner
- A Sacristia
- Afonso’s
- Aish Baladi – Mueller
- Aish Baladi – Palladium
- Anarco Batel
- Anarco Mercado Municipal
- Armazém 71 Cucina – Vino Juvevê
- Avenida Paulista
- Azuki Sabores do Japão
- Badida Barigui
- Badida Sete
- BaraQuias Juvevê
- BaraQuias ParkShoppingBarigui
- Barolo Trattoria Barigüi
- Barolo Trattoria Silva Jardim
- Boi and Beer Cabral
- Boi and Beer Mercês
- Boi and Beer ParkShoppingBarigui
- Cardof Bistrô Wine e Beer
- Cantina do Délio Batel
- Cantina do Délio Itupava
- Cenacolo Restaurante
- Château de Gazon
- Choperia Arena Brahma
- Coco Bambu Barigui
- Coco Bambu Crystal
- Curry Pasta
- Doppo Cucina
- Ernesto Music Hall
- Ernesto Pizza e Pasta Barigui
- Ernesto Ristorante
- Ernesto Pizza e Pasta Centro
- Garbo Restaurante
- Gyoza Bar
- Hard Rock Cafe Curitiba
- Ícaro | Casual Greek Food
- Italy Caffé Ristorante Juvevê
- Jardim Secreto
- Johoja
- Katezzi Gastronomia
- L’Épicierie
- La Vaca Steakhouse
- La Vaca Mueller
- Le Mir Comida Árabe
- Le Réchaud
- Limoeiro – Casa de Comidas
- Luponero Restaurante
- Marie Vin e Bistrô
- Mercearia Avenida ParkShoppingBarigui
- Mia Trattoria
- Olaria do Parque
- Osteria da Paz
- Paco Cocina y Bar
- Pinot Prudente
- Pinot Wine Bar
- Poco Tapas
- RedTress Steakhouse
- Roister
- Scavollo
- Spaccio Rar
- Swadisht
- Terra Madre Ristorante
- Thai Garden
- Tijolo
- Tuk Tuk Restaurante
- Vivá Restaurante Comida Saudável
- Quiero Café