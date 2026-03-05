Festival Bom Gourmet cresce e começa nesta sexta em cinco cidades do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Maior, mais abrangente e ainda mais saboroso. Em 2026, o Festival Bom Gourmet chega com duas grandes novidades: o evento passa a acontecer simultaneamente em cinco cidades do Paraná e ganha uma semana a mais de programação. A 23ª edição terá quatro semanas de duração, começando já nesta sexta-feira, dia 6 de março, e indo até 5 de abril, oferecendo mais tempo para o público aproveitar os menus e as experiências exclusivas.

Além de Curitiba, o festival será realizado em Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá. A expansão reforça a presença do festival no cenário nacional. O evento acumula edições em Porto Alegre, Florianópolis, Balneário Camboriú, Goiânia e São Paulo e, agora, amplia sua atuação no Paraná, levando o projeto para diferentes regiões do estado, valorizando a gastronomia local e conectando novos públicos.

Ao todo, a edição reúne mais de 150 estabelecimentos nas cinco cidades, formando um amplo panorama da gastronomia paranaense.

Em Curitiba, o festival mantém o formato que consolidou o sucesso do projeto: menus completos com entrada, prato principal e sobremesa, servidos no almoço e no jantar, todos os dias e horários de funcionamento dos restaurantes participantes, com preços fixos de R$ 84, R$ 104 e R$ 124.

>>> Confira a lista completa dos restaurantes participantes de Curitiba

A proposta segue atrativa e sempre convidativa: permitir que o público saiba aonde vai comer, o que vai experimentar e quanto vai pagar, transformando o período em uma oportunidade para explorar novos sabores, revisitar casas queridas e montar um verdadeiro roteiro gastronômico pela cidade.

Novidades e experiências para o público

Prato do restaurante Tijolo. Foto: Bom Gourtmet / Divulgação

A edição de 2026 traz novidades que ampliam as possibilidades de consumo. Em alguns restaurantes, haverá a opção de prato principal avulso no almoço, de segunda a sexta-feira, oferecendo uma alternativa prática para quem deseja aproveitar o festival durante a semana. A lista de restaurantes participantes ao final.

Outra experiência especial será a oferta de menus com harmonização de vinhos em restaurantes selecionados, proporcionando combinações pensadas para valorizar ainda mais cada etapa do menu.

A edição também conta com a parceria na promoção Junte e Troque. Ao acumular R$ 300 em notas fiscais de consumo no Festival Bom Gourmet e cadastrá-las no aplicativo do evento, o cliente poderá trocar por um voucher de R$ 50 para consumo no buffet de sorvetes de um dos patrocinadores. Serão disponibilizados 300 vouchers ao longo da campanha.

As notas fiscais cadastradas para a ação promocional também podem contribuir com uma causa social. Após enviar a nota pelo aplicativo do Festival (para poder pontuar para o Junte&Troque), o cliente pode depositá-la, sem CPF, nas urnas disponíveis nos restaurantes participantes.

As notas arrecadadas serão destinadas ao Hospital Erasto Gaertner por meio do programa Nota Paraná, gerando créditos que se convertem em recursos para tratamento oncológico, assistência a pacientes e melhorias na estrutura hospitalar. O restaurante não arrecada valores e não realiza nenhum processo financeiro, atuando apenas como ponto de coleta.

Bom Gourmet cresce com a gastronomia paranaense

Opção do Ernesto tem mignon e grana padano. Foto: Bom Gourmet / Divulgação

Com mais de 11 anos de história, o Festival Bom Gourmet consolida-se como uma plataforma que conecta público, restaurantes e marcas, estimula o consumo qualificado e fortalece o setor de alimentação fora do lar.

Para Andrea Sorgenfrei, CEO do Bom Gourmet, a expansão representa um novo alcance para o projeto. “O Festival Bom Gourmet cresce junto com a gastronomia do Paraná. Ao acontecer simultaneamente em cinco cidades, ampliamos o acesso do público a experiências gastronômicas planejadas e fortalecemos ainda mais a conexão entre consumidores, restaurantes e todo o ecossistema do setor.”

Para Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet, o principal diferencial está na experiência. “O festival cria um ambiente de descoberta. O público experimenta novos sabores, conhece estabelecimentos e passa a olhar para a própria cidade com outros olhos”, revela.

>>> Confira a lista completa dos pratos de todos os restaurantes participantes

Restaurantes participantes – Curitiba

911 Diner

A Sacristia

Afonso’s

Aish Baladi – Mueller

Aish Baladi – Palladium

Anarco Batel

Anarco Mercado Municipal

Armazém 71 Cucina – Vino Juvevê

Avenida Paulista

Azuki Sabores do Japão

Badida Barigui

Badida Sete

BaraQuias Juvevê

BaraQuias ParkShoppingBarigui

Barolo Trattoria Barigüi

Barolo Trattoria Silva Jardim

Boi and Beer Cabral

Boi and Beer Mercês

Boi and Beer ParkShoppingBarigui

Cardof Bistrô Wine e Beer

Cantina do Délio Batel

Cantina do Délio Itupava

Cenacolo Restaurante

Château de Gazon

Choperia Arena Brahma

Coco Bambu Barigui

Coco Bambu Crystal

Curry Pasta

Doppo Cucina

Ernesto Music Hall

Ernesto Pizza e Pasta Barigui

Ernesto Ristorante

Ernesto Pizza e Pasta Centro

Garbo Restaurante

Gyoza Bar

Hard Rock Cafe Curitiba

Ícaro | Casual Greek Food

Italy Caffé Ristorante Juvevê

Jardim Secreto

Johoja

Katezzi Gastronomia

L’Épicierie

La Vaca Steakhouse

La Vaca Mueller

Le Mir Comida Árabe

Le Réchaud

Limoeiro – Casa de Comidas

Luponero Restaurante

Marie Vin e Bistrô

Mercearia Avenida ParkShoppingBarigui

Mia Trattoria

Olaria do Parque

Osteria da Paz

Paco Cocina y Bar

Pinot Prudente

Pinot Wine Bar

Poco Tapas

RedTress Steakhouse

Roister

Scavollo

Spaccio Rar

Swadisht

Terra Madre Ristorante

Thai Garden

Tijolo

Tuk Tuk Restaurante

Vivá Restaurante Comida Saudável

Quiero Café