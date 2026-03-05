Festa “Sangue Latino” será domingo em vila charmosa no Centro Histórico de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primeira edição da Festa “Sangue Latino” promete transformar um charmoso espaço na Vila São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba, em um verdadeiro pedaço da América Latina. O evento acontece no próximo domingo, dia 8, das 16h às 21h, no Espaço SFco 179 (Rua São Francisco, 179), trazendo uma celebração completa dos ritmos, sabores e imagens que representam a cultura latina.

A programação musical será um dos pontos altos da festa, com duas atrações que prometem fazer o público dançar por horas. A banda Soul Latino apresentará um repertório rico em ritmos latino-caribenhos, passando por salsa, cumbia, merengue, cha-cha-cha, reggaeton, bachata e pop rock em espanhol. O grupo, formado por cinco integrantes de diferentes nacionalidades da América Latina, é conhecido por seus shows de alta intensidade e pela capacidade de recriar a atmosfera vibrante das festas latinas.

Diretamente da Argentina, a DJ Medusa também marca presença como uma artista em ascensão na cena underground. Conhecida por sua energia contagiante, ela promete levar os presentes a uma verdadeira viagem sonora com sets que transitam entre Cumbia, Reggaeton, Reggae e Rap, sempre valorizando a autenticidade cultural do continente.

A experiência visual será outro diferencial da festa. A DTMF levará um time de fotógrafos para registrar o público ao longo do evento, com imagens projetadas em tempo real no salão. A projeção terá como tema a América Latina, reunindo registros de todos os países do continente e trabalhos de fotógrafos contemporâneos, criando uma colcha de retalhos visual que incluirá os próprios participantes da festa. Após o evento, as fotos estarão disponíveis em um site para download.

Para completar a imersão na cultura latina, o bar temático oferecerá coquetéis clássicos como Mojito, Cuba Libre, Caipirinha e Margarita, além de cervejas Pilsen e IPA, vinho em taça (Brasil) e opções não alcoólicas. O cardápio gastronômico contará com empanadas, pastéis e fatias de torta de caramelo salgado.

Os ingressos para a festa já estão à venda pelo link: Sangue Latino em Curitiba – Sympla, no valor de R$ 30 (lote 2). O evento é exclusivo para maiores de 18 anos. O Espaço de Eventos SFco 179 fica na R. São Francisco, 179 – Centro Histórico.