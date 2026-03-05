Festa de igreja em Curitiba terá mais de uma tonelada de costela fogo de chão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Paróquia Sagrada Família, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), promove neste domingo (08/03) a VI Festa da Padroeira, com programação religiosa, atrações para toda a família e o almoço com a já tradicional costela fogo de chão.

A Santa Missa será celebrada às 10h, seguida do almoço com buffet livre, que terá como grande destaque 1 tonelada e 200 quilos de costela assada por mais de 10 horas no fogo de chão, além de macarrão, arroz, farofa, mandioca cozida, mix de saladas e maionese.

Os convites antecipados permanecem disponíveis até esta sexta-feira (06/03) e custam R$ 50 por pessoa. Quem já quiser garantir o ingresso pode fazer a compra por WhatsApp, pelo número: (41) 98750-5111. No dia do evento (08/03), o valor será de R$ 60. Crianças de 7 a 12 anos pagam meia-entrada.

Além do almoço servido no salão paroquial, a igreja também oferecerá a venda de costela assada no fogo de chão por R$ 70 o quilo, para quem desejar levar para casa. Haverá ainda a opção de porções de almoço para viagem, para quem deseja saborear a costela e os acompanhamentos no conforto de casa.

Festa da Paróquia Sagrada Família terá shows de prêmios com geladeira e viagem para o Nordeste

A programação da festa continua ao longo de toda a tarde e, a partir das 14 horas, o público poderá acompanhar o sorteio da ação entre amigos, que terá como principais prêmios uma geladeira, uma viagem de seis dias com acompanhante para Maceió, TV, bicicleta, smartphone entre outros brindes.

Durante a tarde, a festa da paróquia também conta com praça de alimentação, com pastéis, cachorro-quente, porções variadas e doces.

Serviço – Festa da Padroeira Sagrada Família na CIC

Data: domingo, 8 de março

Endereço: Rua Pedro Gusso, 4451 – Cidade Industrial de Curitiba

Convites (antecipados) para o almoço: 41 987505111