Curitiba oferece aulas de surfe indoor em piscina pública

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Curitiba está promovendo aulas de surfe indoor na piscina do Clube da Gente do Boa Vista. As sessões acontecem às quartas-feiras, das 20h às 21h, em parceria com o atleta e professor Luly Martins, que possui mais de 20 anos de experiência no esporte.

O projeto, chamado SurfTreino, divide os treinos entre piscina, aparelhos simuladores e praia. Na piscina, os alunos praticam remada, mobilidade, técnica e leitura das ondas antes de entrar no mar. As vagas para a atividade já estão esgotadas, demonstrando o interesse da população.

Segundo o professor Luly Martins, a iniciativa visa atender pessoas que não moram próximas ao litoral. “A piscina possibilita o treino da remada, o aprimoramento da postura sobre a prancha e até mesmo a simulação do ‘drop’, a manobra de ficar em pé na prancha”, explica.

O surfe é considerado um esporte completo, que trabalha força, resistência e condicionamento físico. Além disso, ajuda no desenvolvimento do equilíbrio, correção postural e alívio do estresse. A prática também auxilia no emagrecimento e na melhora da capacidade respiratória.

O projeto tem atraído participantes de diferentes idades, incluindo famílias que buscam uma atividade em conjunto. Luciana e Eduarda Rosenau, mãe e filha, são exemplos de praticantes que se inscreveram juntas e já se entusiasmaram com a experiência desde a primeira aula.

A iniciativa faz parte dos esforços da prefeitura para incentivar a prática de atividades físicas e combater o sedentarismo, oferecendo opções inovadoras de esporte para a população curitibana.