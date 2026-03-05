Golpes contra empresas de construção deixam prejuízo de R$ 700 mil no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) movimentou a manhã desta quinta-feira (05/03) em quatro cidades paranaenses. Agentes saíram às ruas para desmantelar um grupo especializado em crimes que causaram prejuízos superiores a R$ 700 mil a empresas de materiais de construção e locação de equipamentos.

A ação policial aconteceu simultaneamente em Curitiba, Colombo, Pinhais e Ponta Grossa, onde foram cumpridos 14 mandados judiciais contra os suspeitos. Entre as ordens expedidas pela Justiça, quatro são de prisão preventiva e dez de busca e apreensão.

Além das prisões e buscas, a operação também executou medidas complementares importantes para a investigação, como quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático dos investigados. As autoridades ainda aplicam ordens de arresto e sequestro de bens e valores ligados ao esquema criminoso.

Segundo informações da PCPR, o grupo atuava de forma sofisticada, praticando estelionato eletrônico, receptação, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e privados, além de lavagem de dinheiro. O alvo principal eram empresas do setor de materiais de construção e de locação de equipamentos, segmentos que sofreram graves prejuízos financeiros com a ação dos criminosos.